முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஜனநாயகன் படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ் விவகாரம்: காங்கிரஸ் எம்பி கண்டனம்..!

Advertiesment
ஜனநாயகன் திரைப்படம்

Siva

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (11:48 IST)
தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க மறுக்கப்படுவதை காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். 
 
நாளை படம் வெளியாகவிருந்த நிலையில், இன்னும் சான்றிதழ் கிடைக்காதது திட்டமிட்ட அரசியல் அடக்குமுறை என அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ஆர்.எஸ்.எஸ் சித்தாந்தத்தை பரப்பும் படங்களுக்கு உடனடியாக அனுமதி தரும் பாஜக அரசு, விஜய்யின் படத்தை முடக்குவது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
 
சிபிஐ, அமலாக்கத்துறை மற்றும் வருமானவரி துறையை போல இப்போது தணிக்கை வாரியத்தையும் எதிர்க்கும் குரல்களை ஒடுக்க பயன்படுத்தும் கருவியாக பாஜக மாற்றியுள்ளதாக அவர் சாடியுள்ளார். 
 
ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய நிறுவனங்கள் மிரட்டல் கருவிகளாக மாற்றப்பட்டிருப்பதாக மாணிக்கம் தாகூர் கூறியிருப்பது அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
விஜய்க்கு ஆதரவாக காங்கிரஸ் எம்.பி குரல் கொடுத்துள்ளது, வரும் தேர்தலில் தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உருவாவதற்கான அறிகுறியா என்ற விவாதத்தையும் கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

’ஜனநாயகன்’ ரிலீசுக்கு முட்டுக்கட்டை.. விஜய்யின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos