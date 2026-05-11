ஸ்டாலினை தொடர்ந்து வைகோ, திருமாவளவனையும் சந்திக்கும் முதல்வர் விஜய்.. அரசியல் நாகரீகமா?

BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 11 May 2026 (12:37 IST) Updated Date: Mon, 11 May 2026 (12:38 IST)
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், இன்று முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்திக்க இருப்பதை தொடர்ந்து, மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ மற்றும் விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் ஆகியோரையும் நேரில் சந்தித்து பேச திட்டமிட்டுள்ளார். 
 
இந்த தொடர் சந்திப்புகள் தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு ஆரோக்கியமான "அரசியல் நாகரிகத்தை" விதைப்பதாக பலராலும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது. தேர்தல் களத்தில் எதிரெதிர் துருவங்களாக நின்றாலும், மக்கள் பணியாற்றுவதில் ஒருமித்த கருத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்ற உயரிய பண்பை இச்சந்திப்புகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.
 
குறிப்பாக, வைகோ மற்றும் திருமாவளவன் போன்ற நீண்டகால அரசியல் அனுபவம் கொண்ட தலைவர்களை சந்திப்பதன் மூலம், சமூக நீதி மற்றும் மாநில உரிமைகள் குறித்த விவாதங்கள் வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது. வைகோவின் போராட்ட குணமும், திருமாவளவனின் சமத்துவ சிந்தனையும் தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு தேவை என்பதை உணர்ந்து, அவர்களைத் தேடி சென்று முதலமைச்சர் சந்திப்பது ஒரு புதிய முன்னுதாரணமாகும். 
 
இத்தகைய அரசியல் நாகரிகம் தொண்டர்கள் மத்தியிலும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். தலைமையே இணக்கமாக செயல்படும்போது, களத்தில் உள்ள தொண்டர்களிடையே நிலவும் தேவையற்ற மோதல்கள் குறையும். 
 
Edited by Siva

