மக்களின் அநாகரீகம்.. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய சமந்தா விவகாரம் குறித்து சின்மயி..!

ஹைதராபாத்தில் ஒரு கடை திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற நடிகை சமந்தா, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி தவித்த சம்பவத்திற்கு அவரது தோழி சின்மயி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜூப்ளி ஹில்ஸ் பகுதியில் சமந்தாவை காண திரண்ட ரசிகர்கள், அடிப்படை ஒழுக்கமின்றி முண்டியடித்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. சமந்தாவை பாதுகாக்க அவரது குழுவை சேர்ந்த ஆர்யா என்பவர் மனித கேடயமாக செயல்பட்டதை சுட்டிக்காட்டிய சின்மயி, "மக்களின் அநாகரிகமான நடத்தையை கட்டுப்படுத்துவது ஒரு நடிகையின் வேலை அல்ல" என்று ஆவேசமாக பதிவிட்டுள்ளார். பாதுகாப்பு வளையத்தை மீறி ஆண்கள் செல்ஃபி எடுக்க முயன்றதால், சமந்தா தனது வாகனத்தை அடைய முடியாமல் சிரமப்பட்ட காட்சிகள் வைரலாகின.
சமீபத்தில் நடிகை நிதி அகர்வாலும் இதே போன்ற கசப்பான அனுபவத்தை எதிர்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. பிரபலங்கள் பொது இடங்களுக்கு வரும்போது போதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்யத் தவறும் நிர்வாகங்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் ஒழுக்கமின்மை குறித்து சமூக வலைதளங்களில் விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.
இத்தகைய சம்பவங்கள் கலைஞர்களின் பாதுகாப்பை கேள்விக்குறியாக்குவதாக சின்மயி ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.