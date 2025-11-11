முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனதும் ‘ஆட்டோகிராஃப்’ வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார்.. விக்ரம் குறித்து சேரன்!

Advertiesment
சேரன்

vinoth

, செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (12:58 IST)
இயக்குனர் சேரன் இயக்கி நடித்த ஆட்டோகிராப் திரைப்படம் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் ஒரு கலக்கு கலக்கியது. இதையடுத்து சேரன் நடிகராகவே 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் வெற்றிகரமாக வலம் வந்தார். இந்த கதையில் சேரன் நடிப்பதற்கு முன்னால் தமிழ் சினிமாவின் அப்போதைய இளம் கதாநாயகர்கள் அனைவருக்கும் சொன்னதாகவும் ஆனால் அவர்கள் நடிக்காததால் தான் நடித்ததாகவும் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில் 21 ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது ஆட்டோகிராஃப் படம் புதுப்பொலிவுடன் ரி ரிலீஸாகவுள்ளது. வரும் நவம்பர் மாதம் 14 ஆம் தேதி இந்த படம் ரி ரிலீஸாகவுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதையடுத்துப் படத்தைப் ப்ரமோஷன் செய்யும் வேலைகளில் சேரன் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

அப்படி அவர் அளித்த ஒரு நேர்காணலில் விக்ரம் ஏன் ஆட்டோகிராஃப் படத்தை நிராகரித்தார் என்பது குறித்துப் பேசியுள்ளார். அதில் “சேது படம் வெளியானதில் இருந்தே நானும் விக்ரமும் ஒரு நல்ல படம் பண்ணவேண்டும் என பேசிக் கொண்டிருந்தோம். இந்த படத்தில் நடிக்க அவர் சம்மதம் சொன்னார். அப்போது ஜெமினி பட வாய்ப்பு வந்தது. அதில் நடித்துவிட்டு வருகிறேன் என சொல்லி சென்றார். அந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனதும் ஆட்டோகிராஃப் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்” எனக் கூறியுள்ளார்.
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தலைப்பே எங்களுக்கு எதிராக அமைந்துவிட்டது – கிஸ் பட இயக்குனர் சதீஷ் வேதனை!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos