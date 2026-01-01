முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






புத்தாண்டில் தங்கம் வாங்குபவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.320 குறைவு..!

Advertiesment
Gold Rate Chennai Today

Siva

, வியாழன், 1 ஜனவரி 2026 (14:30 IST)
சென்னையில் 2026-ஆம் புத்தாண்டு தினமான இன்று, ஆபரண தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. கடந்த சில வாரங்களாக ஒரு சவரன் தங்கம் ஒரு லட்சம் ரூபாயை தாண்டி விற்பனையாகி வந்த நிலையில், புத்தாண்டின் முதல் நாளில் விலை சரிவை கண்டுள்ளது.
 
நேற்று மாலை நிலவரப்படி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ. 99,840-க்கு விற்பனையானது. இன்று அதன் விலையில் சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்து, ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் ரூ. 99,520-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 40 சரிந்து ரூ. 12,440-க்கு விற்பனையாகிறது.
 
இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 1 சரிந்து ரூ. 256-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 2,56,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 
 
புத்தாண்டின் தொடக்கத்திலேயே விலை குறைந்து வருவது நகை வாங்குவோர் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆறுதலையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரோம் நகரில் விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா.. வைரல் புகைப்படங்கள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos