புத்தாண்டில் தங்கம் வாங்குபவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.320 குறைவு..!

சென்னையில் 2026-ஆம் புத்தாண்டு தினமான இன்று, ஆபரண தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. கடந்த சில வாரங்களாக ஒரு சவரன் தங்கம் ஒரு லட்சம் ரூபாயை தாண்டி விற்பனையாகி வந்த நிலையில், புத்தாண்டின் முதல் நாளில் விலை சரிவை கண்டுள்ளது.
நேற்று மாலை நிலவரப்படி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ. 99,840-க்கு விற்பனையானது. இன்று அதன் விலையில் சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்து, ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் ரூ. 99,520-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 40 சரிந்து ரூ. 12,440-க்கு விற்பனையாகிறது.
இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 1 சரிந்து ரூ. 256-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 2,56,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
புத்தாண்டின் தொடக்கத்திலேயே விலை குறைந்து வருவது நகை வாங்குவோர் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆறுதலையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.