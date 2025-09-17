முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
நாஞ்சில் விஜயன் மீதான வழக்கு வாபஸ்: முடிவுக்கு வந்தது பரபரப்பு சம்பவம்..!

நாஞ்சில் விஜயன்

Mahendran

, புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (16:09 IST)
தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் நகைச்சுவை நடிகராக பிரபலமடைந்த நாஞ்சில் விஜயன் மீது, திருநங்கை ஒருவர் கொடுத்த புகார் தற்போது வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது. 
 
நாஞ்சில் விஜயன் தன்னை திருமணம் செய்துகொள்வதாக கூறி ஏமாற்றியதாகவும், பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதாகவும் திருநங்கை ஒருவர் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் சில நாட்களுக்கு முன்பு புகார் அளித்திருந்தார்.
 
அந்த புகாரில், கடந்த 5 ஆண்டுகளாக நாஞ்சில் விஜயனுடன் தான் காதலில் இருந்ததாகவும், திருமணம் ஆன பிறகும் அவர் தன்னுடன் தொடர்பில் இருந்ததாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், தன்னுடைய திருநங்கை அடையாளத்தை காரணம் காட்டி, இப்போது திருமணம் செய்ய மறுப்பதாக குற்றம் சாட்டியிருந்தார். இந்த விவகாரம் ஊடகங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
 
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், வில்லிவாக்கம் அனைத்து மகளிர் காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், தற்போது திருநங்கை தனது புகாரை வாபஸ் பெற்றுள்ளார். 
 
நாஞ்சில் விஜயனுடன் சமாதானமாக செல்வதால், அவர் மீது எந்த நடவடிக்கையும் தேவையில்லை என்று எழுத்துப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளார். இந்த விவகாரம் முடிவுக்கு வந்ததை குறிக்கும் வகையில், புகார் வாபஸ் பெறப்பட்டதற்கான ஆவணத்தை நாஞ்சில் விஜயன் தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
 
