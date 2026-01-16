முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பாருவை ஃபைனலுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.. போர்க்கொடி தூக்கும் பிக்பாஸ் ரசிகர்கள்

பிக்பாஸ் தமிழ் 9

Siva

, வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (12:25 IST)
பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 இறுதிப்போட்டியை நெருங்கி வரும் வேளையில், ரசிகர்களிடையே மிகவும் பிரபலமான போட்டியாளரான வி.ஜே. பார்வதி மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்குள் வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமூக வலைதளங்களில் வலுத்து வருகிறது. 
 
'டிக்கெட் டு பினாலே' சவாலின் போது, சக போட்டியாளர் சாண்ட்ராவுடன் ஏற்பட்ட மோதலில் தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி பார்வதிக்கு 'சிவப்பு அட்டை' வழங்கி வெளியேற்றியது அநீதியானது என்று அவரது ஆதரவாளர்கள் வாதிடுகின்றனர்.
 
90 நாட்களுக்கும் மேலாக வீட்டில் தனது ஆளுமையை நிரூபித்த பார்வதி, நிகழ்ச்சியின் விளம்பரங்களில் முக்கிய இடத்தை பிடித்தவர். மற்ற போட்டியாளர்களின் இலக்காக இருந்தபோதும், துணிச்சலுடன் விளையாடி வந்த அவரது விளையாட்டு திறனையும், சக போட்டியாளர்களுடன் அவர் கொண்டிருந்த உணர்வுப்பூர்வமான பிணைப்பையும் ரசிகர்கள் சுட்டிக்காட்டி வருகின்றனர். 
 
தற்போது 103-வது நாளை எட்டியுள்ள பிக்பாஸ் வீட்டில், பொங்கல் திருவிழா கொண்டாட்டங்களுக்கு மத்தியில் திவாகரின் மீதான அதிருப்தி மற்றும் கானா வினோத்தின் நகைச்சுவை என பல திருப்பங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன.
 
கானா வினோத், திவ்யா, விக்ரம், அரோரா, சபரி மற்றும் சாண்ட்ரா ஆகியோர் இறுதி போட்டியாளர்களாக கருதப்படும் நிலையில், பார்வதியின் திடீர் வெளியேற்றம் அவரது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. எனவே, இறுதிப் போட்டிக்கு முன்பாக அவரை மீண்டும் ஒருமுறை 'வைல்ட் கார்ட்' அல்லது சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்க வேண்டும் என்று இணையத்தில் ஹேஷ்டேக்குகளைப் பதிவிட்டு ஆதரவைத் திரட்டி வருகின்றனர்.
 
