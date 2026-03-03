முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரூ.300 கோடி வசூல் செய்த ‘கேரளா ஸ்டோரி’ முதல் பாகம்.. ஆனால் இரண்டாம் பாகம்?

Advertiesment
கேரளாஸ்டோரி2
BY: Siva
Publish Date: Tue, 03 Mar 2026 (13:34 IST) Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 (13:35 IST)
google-news
விபுல் அம்ருத்லால் ஷா தயாரிப்பில், அதா சர்மா நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே வெளியான 'தி கேரளா ஸ்டோரி - 2' திரைப்படம், தியேட்டர்களில் போதிய வரவேற்பு கிடைக்காமல் பாக்ஸ் ஆபீஸில் திணறி வருகிறது. 
 
2023-ல் வெளியான இதன் முதல் பாகம் பலத்த சர்ச்சைகளையும் அதே சமயம் 300 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான வசூலையும் குவித்து சாதனை படைத்தது. இருப்பினும், தற்போது வெளியாகியுள்ள இரண்டாம் பாகம் அந்த மேஜிக்கை நிகழ்த்தவில்லை.
 
திரையிடப்பட்ட முதல் சில நாட்களிலேயே பல திரையரங்குகளில் போதிய கூட்டமில்லாத காரணத்தால் காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. முதல் பாகத்தை போலத் தற்போதைய கதைக்களம் மக்களிடையே பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை என்று சினிமா விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். 
 
சமூக வலைதளங்களில் படத்தின் அரசியல் உள்ளடக்கம் குறித்து விவாதங்கள் நடந்தாலும், அது வசூலாக மாறவில்லை. ஏற்கனவே ஹாலிவுட் மற்றும் தென்னிந்தியப் படங்களின் ஆதிக்கம் அதிகமாக உள்ள நிலையில், 'தி கேரளா ஸ்டோரி - 2' ஒரு படுதோல்வி திரைப்படமாக மூவியாக மாறியுள்ளது. போதிய புரமோஷன் இல்லாததும், கதையில் புதுமை இல்லாததும் இந்தப் பின்னடைவுக்கு முக்கியக் காரணங்களாகப் பார்க்கப்படுகின்றன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வசூலை அள்ளும் தாய் கிழவி!.. 3 நாள் வசூல் அப்டேட்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos