முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மண்ட மேல இருந்த கொண்டைய மறந்துட்டாரே? வெளியான புரோமோவால் கமலை கலாய்க்கும் மாறன்

Advertiesment
rajini kamal rajinikamal nelson tamil cinema news

bala

, சனி, 21 பிப்ரவரி 2026 (14:15 IST)
தற்போது ரஜினி கமல் இணையும் படத்தின் புரோமோ வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தை நெல்சன் இயக்க இருக்கிறார். அனிருத் இசையமைக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 47 வருடங்கள் கழித்து ரஜினியும் கமலும் இணையும் படமாக இது இருக்க போகிறது. இருவரும் இணைந்து 10 படங்களுக்கு மேல் நடித்திருக்கிறார்கள். சேர்ந்து நடித்த படங்கள் அனைத்துமே மெகா ஹிட்டாகியிருக்கின்றன.
 
இருவருக்கும் தனித்தனி மார்கெட் வந்த பிறகு தனித்தனியாக நடிக்கலாம் என்ற முடிவை எடுத்தனர். அதன் பிறகு இருவரும் சேர்ந்து நடிக்கவே இல்லை.ஆனால் பல இயக்குனர்கள் இவர்களை வைத்து ஒரு கதையை பண்ணிவிடலாம் என்று நினைத்தார்கள். அது இப்போது நெல்சனால் சாத்தியமாக போகிறது. ஏற்கனவே ஜெயிலர் மற்றும் ஜெயிலர் 2 படங்கள் மூலம் ரஜினியை இயக்கியிருக்கிறார் நெல்சன்.
 
கமலுடன் சேர்வது இதுதான் முதல் முறை. மேலும் நெல்சன் என்றாலே மக்கள் மத்தியில் ஒரு தனி மவுசு இருக்கத்தான் செய்கிறது , மக்களின் பல்சை பிடித்துப் பார்த்து படம் பண்ணுவதில் நெல்சன் ஒரு தனித்துவமான இயக்குனர்தான். இந்த நிலையில் படத்தின் புரோமோ வெளியாகி பாசிட்டிவான வரவேற்பே வந்து கொண்டிருக்கிறது.
webdunia
 
ஆனால் நம் மக்கள் சும்மா இருப்பார்களா? புரோமோவை நன்கு ஆராய்ந்து உற்று நோக்கி ஏதாவது கன்டெண்ட் கிடைக்காதா என ஜூம் பண்ணி ஜூம் பண்ணி பார்ப்பார்கள். அந்த வகையில் புரோமோவில் ரஜினிக்கு எப்போதும் போல சூப்பர் ஸ்டார் என டைட்டிலில் போடப்பட்டிருக்கிறது. கமலுக்கு உலக நாயகன் என போடப்பட்டிருக்கிறது. இது புளூசட்டை மாறன் குறிப்பிட்டு இனிமே என்னை யாரும் உலக நாயகன் என்று அழைக்கவேண்டாம். என்னுடைய படங்களிலும் பயன்படுத்த மாட்டேன் என்று சொல்லியிருந்தார். ஆனால் இந்த புரோமோவில் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக் காட்டியிருக்கிறார் புளூசட்டை மாறன்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரஜினி கமல் இணையும் புதுபடம்!. வெளியானது புரமோ வீடியோ!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos