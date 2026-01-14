முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இது தலீவர் டெக்னிக்!.. மோடி விழாவில் பங்கேற்ற எஸ்.கே-வை கலாய்க்கும் மாறன்....

parasakthi

Mahendran

, புதன், 14 ஜனவரி 2026 (13:37 IST)
சின்னத்திரையில் ஆங்கராக இருந்து சினிமாவில் நடிக்க துவங்கி தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்தவர்தான் சிவகார்த்திகேயன். இவரின் 40 சதவீத படங்கள் தோல்வி என்றாலும் 60 சதவீத படங்கள் ஓடிவிடும். அதனால் இவருக்கென ஒரு மார்க்கெட் உண்டு. குறுகிய காலத்திலேயே இவருக்கு முன்னால் சினிமாவில் நடிக்க வந்த பல சீனியர் நடிகர்களையும் தாண்டி மேலே போனார் சிவகார்த்திகேயன். தனுஷுக்கு நிகராக சம்பளம் வாங்குகிறார்.

ஒருபக்கம் ரஜினியை போல சிவகார்த்திகேயனும் ஒரு புது படம் வெளியாகி ஹிட் அடித்தால் அந்த படக்குழுவை நேரில் வரவழைத்து பாராட்டி பேசுகிறார். இதை ஏற்கனவே புளூசட்ட மாறன் போன்றவர்கள் நக்கலடித்தார்கள். குறிப்பாக சிவகார்த்திகேயன் அடுத்த விஜயாக ஆசைப்படுவதாக சொல்லும் புளூசட்ட மாறன் அவரை திடீர் தளபதி நான் தொடர்ந்து நக்கலடித்து வருகிறார்.

இன்று டெல்லியில் உள்ள மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் வீட்டில் நடந்த பொங்கல் விழாவில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார். அந்த விழாவில் கலந்து கொள்ளுமாறு பராசக்தி படக்குழுவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதை ஏற்று ஜிவி பிரகாஷ், ஜெயம் ரவி, சிவகார்த்திகேயன் ஆகியோர் நேரில் சென்றனர்.

இது தொடர்பான புகைப்படத்தை தனது ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ல புளூசட்ட மாறன் ‘சென்ட்ரல், ஸ்டேட் இரண்டையும் அனுசரித்து  வண்டி ஓட்டும் தலீவர் (ரஜினி) டெக்னிக்’ என பதிவிட்டு நக்கலடிடுத்திருக்கிறார்.

