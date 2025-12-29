முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






துச்சமாக நினைத்து எட்டி உதைத்த சிவகார்த்திகேயன்! இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரே

Advertiesment
சுதா கொங்கரா

Bala

, திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (16:15 IST)
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ரவிமோகன், அதர்வா ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் பராசக்தி. இந்தப் படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்திருக்கிறார்.  பெரிய பெரிய பண்டிகைகளின் போது மக்கள் எதிர்பார்ப்பது எந்தெந்த படங்கள் ரிலீஸாகும் என்பதுதான். அதுவும் தனக்கு பிடித்தமான நடிகரின் படம் என்றாலே அந்த ரசிகர்களுக்கு அது பெரிய கொண்டாட்டம்தான்.
 
அப்படித்தான் இந்த பொங்கலுக்கு இரண்டு பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் ரிலீஸாக இருக்கின்றன. ஒன்று விஜய் நடித்துள்ள ஜன நாயகன் திரைப்படமும் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள பராசக்தி படமும் ஒன்றாக ரிலீஸாக இருக்கின்றன. ஜன நாயகன் திரைப்படம் தீபாவளிக்குத்தான் ப்ளான் செய்தார்கள். ஆனால் எதிர்பாராதவிதமாக பொங்கல் ரேஸில் இறங்கியிருக்கிறது ஜனநாயகன் திரைப்படம்.
 
இன்னொரு பக்கம் சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி படம் ஜனவரி 14 ஆம் தேதிக்கு பிளான் செய்தார்கள். ஆனால் அதன் ரிலீஸ் தேதியும் மாற்றப்பட்டு ஜனவர் 10 ஆம் தேதி ரிலீஸாக இருக்கின்றது. இது விஜய் ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. ஒரு படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் ஹீரோவின் தலையீடு இருக்காது என்றாலும் இந்த விஷயத்தில் சிவகார்த்திகேயன் மீது ஒட்டுமொத்த விஜய் ரசிகர்களும் வன்மத்தை கக்கி வருகின்றனர்.
 
அதாவது கோட் படத்தில் எந்த ஹீரோவும் செய்யாத ஒரு விஷயத்தை சிவகார்த்திகேயனுக்காக விஜய் செய்தார். அப்படிப்பட்டவருக்கு எதிராக கடைசியில் திரும்பிவிட்டார் சிவகார்த்திகேயன் என அவர்மீது கடுமையான விமர்சனத்தை கொட்டி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் வலைப்பேச்சு பிஸ்மி சிவகார்த்திகேயனை விசுவாசமில்லாத நடிகர் என்று கூறியிருக்கிறார்.
webdunia
 
மேலும் ஜனநாயகனுக்கு எதிராக பராசக்திக்காக வைக்கப்படும் பேனரில் துவங்கி எல்லா விஷயத்திலும் சிவகார்த்திகேயன் பங்கு இருப்பதாக பிஸ்மி தெரிவித்துள்ளார். அவர் விஜய்க்கு எதிராக செயல்பட துவங்கி விட்டார், சிவகார்த்திகேயன் ஒரு விசுவாசமான ஆள் இல்லை. யாரெல்லாம் அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்களோ அவரை வளர்த்துவிட்டாங்களோ அவர்களை துச்சமாக நினைத்து எட்டி உதைத்துவிட்டார் என்றும் பிஸ்மி கூறியிருக்கிறார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இளம் நடிகருடன் இணைந்த கௌதம் மேனன்.. விண்ணை தாண்டி வருவாயா போல காதல் கதையா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos