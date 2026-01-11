முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து இன்று வெளியேறிய பெண் போட்டியாளர்.. 4 பேர் மட்டும் தான் ஃபைனல்..!

பிக்பாஸ் தமிழ் 9

ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026 (16:23 IST)
பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், 98-வது நாளில் வைல்டு கார்டு போட்டியாளர் சாண்ட்ரா வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். இன்று வெளியான புரோமோவில், தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி சாண்ட்ராவின் பெயரை அறிவித்தது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
'டிக்கெட் டு பினாலே' டாஸ்க்கின் போது, சக போட்டியாளர்களால் காரில் இருந்து தள்ளிவிடப்பட்டதில் சாண்ட்ராவுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது பெரும் சர்ச்சையானது.
 
சாண்ட்ராவின் வெளியேற்றத்தை அவரது விமர்சகர்கள் 'கர்மா' என்று குறிப்பிட்டாலும், ஒரு வலிமையான போட்டியாளரை அநியாயமாக வெளியேற்றிவிட்டதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். 
 
சாண்ட்ராவின் வெளியேற்றத்தை தொடர்ந்து, இந்த சீசனின் இறுதி போட்டியாளர்களாக அரோரா சின்க்ளையர், விக்கல்ஸ் விக்ரம், சபரி மற்றும் திவ்யா கணேஷ் ஆகியோர் தேர்வாகியுள்ளனர்.
 
