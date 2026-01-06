முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இறுதிப் போட்டியில் 2 போட்டியாளர்கள் உறுதி.. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் கிளைமாக்ஸ்..!

Advertiesment
பிக்பாஸ் தமிழ் 9

Mahendran

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (11:35 IST)
பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த இரண்டாவது 'ஃபைனலிஸ்ட்' யார் என்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது. 
 
ஏற்கனவே அரோரா நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றிருந்த நிலையில், அவரை தொடர்ந்து தற்போது சபரி இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளார்.
 
பிக்பாஸ் வீட்டில் தற்போது வெறும் 6 போட்டியாளர்கள் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில், வார இறுதியில் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி வீட்டிற்குள் அதிரடியாக நுழைந்து போட்டியாளர்களை சந்தித்தார்.
 
இதனை தொடர்ந்து பிக்பாஸ் ஒரு புதிய டாஸ்க் ஒன்றை வழங்கினார். அதில், தற்போது நாமினேஷனில் இருக்கும் 5 போட்டியாளர்களில், எஞ்சியிருக்கும் இருவர் யாரை காப்பாற்ற நினைக்கிறார்கள் என்ற வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. இதில் பெரும்பாலானோரின் ஆதரவை பெற்று சபரி நாமினேஷனில் இருந்து தப்பித்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் சபரி நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளதை பிக்பாஸ் உறுதி செய்தார்.
 
அரோராவை தொடர்ந்து சபரியும் இறுதிப்போட்டிக்குச் சென்றுள்ளதால் அவரது ஆதரவாளர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இன்னும் சில நாட்களில் கிராண்ட் ஃபினாலே நடைபெற உள்ள நிலையில், எஞ்சியுள்ள நான்கு பேரில் யார் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.
 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஒருவழியாக சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்துவிட்டது.. ‘ஜனநாயகன்’ படக்குழு நிம்மதி பெருமூச்சு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos