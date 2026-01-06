இறுதிப் போட்டியில் 2 போட்டியாளர்கள் உறுதி.. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் கிளைமாக்ஸ்..!

பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த இரண்டாவது 'ஃபைனலிஸ்ட்' யார் என்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது.
ஏற்கனவே அரோரா நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றிருந்த நிலையில், அவரை தொடர்ந்து தற்போது சபரி இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளார்.
பிக்பாஸ் வீட்டில் தற்போது வெறும் 6 போட்டியாளர்கள் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில், வார இறுதியில் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி வீட்டிற்குள் அதிரடியாக நுழைந்து போட்டியாளர்களை சந்தித்தார்.
இதனை தொடர்ந்து பிக்பாஸ் ஒரு புதிய டாஸ்க் ஒன்றை வழங்கினார். அதில், தற்போது நாமினேஷனில் இருக்கும் 5 போட்டியாளர்களில், எஞ்சியிருக்கும் இருவர் யாரை காப்பாற்ற நினைக்கிறார்கள் என்ற வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. இதில் பெரும்பாலானோரின் ஆதரவை பெற்று சபரி நாமினேஷனில் இருந்து தப்பித்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் சபரி நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளதை பிக்பாஸ் உறுதி செய்தார்.
அரோராவை தொடர்ந்து சபரியும் இறுதிப்போட்டிக்குச் சென்றுள்ளதால் அவரது ஆதரவாளர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இன்னும் சில நாட்களில் கிராண்ட் ஃபினாலே நடைபெற உள்ள நிலையில், எஞ்சியுள்ள நான்கு பேரில் யார் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.