முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்த வாரமும் 2 பேர் எலிமினேஷனா? விறுவிறுப்பாகும் பிக்பாஸ் சீசன் 9..!

Advertiesment
பிக் பாஸ் 9

Siva

, ஞாயிறு, 21 டிசம்பர் 2025 (11:17 IST)
விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. 12-வது வாரத்தை எட்டியுள்ள இந்த நிகழ்ச்சி இன்னும் 28 நாட்களில் நிறைவடைய உள்ளதால், போட்டியாளர்களுக்கு இடையிலான சவால் முன்பை விட பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. 
 
வார இறுதி நாட்களில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி தோன்றி, போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகளை அலசி வரும் நிலையில், இந்த வாரத்திற்கான வெளியேற்றம் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.
 
இந்த வாரம் எலிமினேஷன் பட்டியலில் விஜே பார்வதி, அமித் பார்கவ், கனி திரு உட்பட 11 பேர் இடம்பெற்றிருந்தனர். மக்களின் வாக்குகள் அடிப்படையில் குறைந்த ஆதரவை பெற்ற இரண்டு பேர் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். 
 
அதன்படி, எஃப்.ஜே. மற்றும் நடிகை ஆதிரை ஆகிய இருவரும் இந்த வாரம் விடைபெற்றுள்ளனர். இதில் ஆதிரை 'வைல்டு கார்டு' நுழைவு மூலம் இரண்டாவது முறையாகப் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் வந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
இதுவரை நந்தினி, பிரவீன் காந்தி, அப்சரா உள்ளிட்ட பலர் வெளியேறியுள்ள நிலையில், தற்போது எஞ்சியுள்ள போட்டியாளர்களுக்கு இடையிலான போட்டி மேலும் சூடுபிடித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நடிகை தமன்னாவுக்கு இன்று முக்கியமான நாள்: ரசிகர்கள் உற்சாக வாழ்த்து

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos