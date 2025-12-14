முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நேற்று ரம்யா, இன்று இந்த பெண் போட்டியாளரா? பிக்பாஸ் எலிமினேஷன் தகவல்..!

Advertiesment
பிக் பாஸ் 9

Siva

, ஞாயிறு, 14 டிசம்பர் 2025 (12:30 IST)
பிரபல தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியான பிக் பாஸ் சீசன் 9 தற்போது 11-வது வாரத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இந்த வாரம் எதிர்பாராத விதமாக இரண்டு போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். 
 
பொதுவாக, ஒவ்வொரு வாரமும் குறைந்த வாக்குகளை பெற்ற ஒருவர் மட்டுமே வெளியேற்றப்படுவது வழக்கம். சமீபத்தில், பார்வதி மற்றும் கமருதீன் ஆகியோர் பிக் பாஸ் விதிகளை மீறி மைக்கை அகற்றி கொண்டு ரகசியம் பேசியதால், அவர்களுக்கு வீட்டுக்கான அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. 
 
இந்தச் சம்பவத்தை கண்டித்த நடுவர் விஜய் சேதுபதி, இருவரையும் தற்காலிகமாக மைக் அணிய வேண்டாம் எனக் கண்டித்திருந்தார். பின்னர் இருவரும் மன்னிப்பு கேட்ட நிலையில், மீண்டும் மைக்கை அணியுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.
 
இந்த வார வெளியேற்றத்தில், நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சியில் ரம்யா ஜோ வெளியேற்றப்பட்டார். இந்நிலையில், இன்றைய  நிகழ்ச்சியில் வியானாவும் வெளியேறவுள்ளார் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஒரே வாரத்தில் இருவர் வெளியேறியது, நிகழ்ச்சி ரசிகர்களிடையே பெரும் பரபரப்பையும் எதிர்பாராத திருப்பத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மலேசியாவில் அஜித்துடன் ஸ்ரீலீலா எடுத்து கொண்ட செல்பி: 'ஏகே 64' படத்துக்கான முன்னோட்டமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos