தலைவர் 173 படத்தில் ரஜினியின் மகனாக அந்த நடிகர்?!.. சும்மா களைகட்டுமே!...

rajini cibi
BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (16:07 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (16:09 IST)
ஜெயிலர் 2 படத்திற்கு பின் ரஜினிகாந்தின் அடுத்த படத்தை அதாவது அவரின் 173வது படத்தை இயக்குனர் சுந்தர்.சி  இயக்குவதாகவும் கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கப் போவதாகவும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.. ஆனால், சுந்தர்.சி சொன்ன கதையில் ரஜினிக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை.

எனவே இந்த படத்திலிருந்து விலகுவதாக சுந்தர்.சி அறிவித்தார். எனவே, இப்போதுள்ள இளம் இயக்குனர்கள் பலரிடமும் கதை கேட்டார் ரஜினி. பார்க்கிங் பட இயக்குனர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன், டிராகன் பட இயக்குனர் அஸ்வத் மாரிமுத்து, டான் பட இயக்குனர் சிபி சக்கரவர்த்தி, கருப்பு பட இயக்குனர் ஆர்.ஜே பாலாஜி என பலரிடமும் கதை கேட்டார் ரஜினி.. இறுதியாக சிபி சக்கரவர்த்தி ஓகே செய்யப்பட்டார்..

இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்கவிருக்கிறது .. குடும்ப பாங்கான, கலகலப்பான திரைப்படமாக இந்த படம் இருக்கும் என சிபி சக்ரவர்த்தி கூறியிருக்கிறார். இந்நிலையில் இந்த திரைப்படத்தில் ரஜினியின் மகனாக மலையாள பட நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் பசில் ஜோசப் நடிக்கவுள்ளதாக தற்போது செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. பதில் ஜோசப் நடிப்பில் வெளியான படங்கள் ரசிகர்களை சிரிக்க வைத்ததோடு ஹிட்டும் அடித்திருக்கிறது. எனவே, ரஜினி 173 படம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

