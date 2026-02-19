முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அஜித் நடித்த படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்க மறுத்த பாலையா! காரணம் என்ன தெரியுமா?

ajith balakrishnan tamil cinema news நடிகர் அஜித் பாலையா தமிழ் சினிமா செய்திகள்

bala

, வியாழன், 19 பிப்ரவரி 2026 (14:47 IST)
ஒரு மொழியில் எடுக்கும் படத்தை பிற மொழியில் ரீமேக் செய்வது சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் வழக்கமாகவே இருக்கும் ஒன்று. அதுவும் பெரிய அளவில் ஹிட்டடித்த படத்தை தான் பிற மொழிகளில் ரீமேக் செய்வார்கள். அது சில சமயங்களில் வெற்றி ஆகும். சில சமயங்களில் தோல்வியில் போய் முடியும். அது அந்தந்த மாநிலங்களில் இருக்கும் ரசிகர்களின் பார்வையை பொறுத்து அமைவது.
 
தமிழ் ரசிகர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர் ஆக்சன், ஓவர் பில்டப் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இதுவே தெலுங்கில் உதாரணமாக பாலையா திரைப்படங்களை பார்க்கும் பொழுது நம்மூர் ரசிகர்களுக்கு இது என்னப்பா ஒரே காமெடியாக இருக்கிறது என்றுதான் நினைக்கத் தோன்றும். ஆனால் அங்குள்ள ரசிகர்களுக்கு அதுதான் பிடித்தமான விஷயமாக இருக்கும்.
 
அந்த வகையில் அஜித் நடித்த ஒரு படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்க மறுத்திருக்கிறார் பாலையா. இதைப்பற்றி இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார். கே எஸ் ரவிக்குமார் அஜித் கூட்டணியில் உருவான திரைப்படம் வரலாறு. மூன்று வேடங்களில் அஜித் அதில் நடித்திருப்பார். அதில் ஒரு கதாபாத்திரம் பெண்மை தன்மையுள்ள கதாபாத்திரமாக இருக்கும்.
 
அதில் அஜித் நடிப்பார் என்று யாருமே நினைத்து பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் அட்டகாசமாக அதில் நடித்திருப்பார். படமும் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற திரைப்படமாக மாறியது. அந்தப் படத்தை தெலுங்கில் பாலையாவை வைத்து எடுக்க நினைத்தாராம் கே எஸ் ரவிக்குமார். ஆனால் வரலாறு திரைப்படத்தை பார்த்த பிறகு இதில் அஜித்தை தவிர வேறு எந்த நடிகராலும் நடிக்க முடியாது.
 
இந்த உலகத்தில் அப்படி ஒரு நடிகரும் கிடையாது என பாலையா கூறினாராம். அஜித்தே அதற்கு சம்மதித்தால் கூட வேறு எந்த மொழியிலும் வேறு எந்த நடிகரை வைத்தும் இந்த படத்தை எடுக்கவே முடியாது என்றும் பாலையா கூறியதாக கே எஸ் ரவிக்குமார் அந்த பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

