மீண்டும் ஒளிபரப்பாகிறது 'பாக்கியலட்சுமி' சீரியல்... தினமும் ஒரு மணி நேரமா?

Baakiyalakshmi Serial

Siva

, செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (08:35 IST)
விஜய் தொலைக்காட்சியின் சூப்பர் ஹிட் தொடரான 'பாக்கியலட்சுமி' மீண்டும் ஒளிபரப்பாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
2020 முதல் 2025 வரை 1469 எபிசோடுகளுடன் வெற்றிகரமாக ஓடிய இத்தொடர் முடிவடைந்து ஆறு மாதங்களே ஆன நிலையில், ரசிகர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க மீண்டும் திரைக்கு வருகிறது. 
 
விஜய் டிவியின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 10 மணிக்கு ஒரு மணி நேரம் இத்தொடர் ஒளிபரப்பப்படும். 
இல்லத்தரசிகளின் பேராதரவை பெற்ற பாக்கியாவின் போராட்டமான வாழ்க்கை மற்றும் முன்னேற்றத்தை மீண்டும் காண ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். பழைய நினைவுகளை புதுப்பிக்கும் வகையில் இந்த மறுஒளிபரப்பு அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
