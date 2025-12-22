முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மாபெரும் வரவேற்பை பெற்று வரும் ‘அய்யனார் துணை’.. விஜய் டிவி குஷி..!

சீரியல் செய்திகள்

Mahendran

, திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (17:21 IST)
விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'அய்யனார் துணை' சீரியல், நகரம் மற்றும் கிராமம் என இருதரப்பு ரசிகர்களிடமும் அமோக வரவேற்பை பெற்று டிஆர்பி பட்டியலில் சாதனை படைத்து வருகிறது. 
 
பொதுவாக ஒரு தொடர் நகர்ப்புறங்களில் ஹிட் அடித்தால் கிராமங்களில் வரவேற்பு குறையும், ஆனால் இந்த தொடர் இரண்டிலும் முன்னிலையில் உள்ளது.
 
'எதிர்நீச்சல்' புகழ் மதுமிதா மற்றும் அரவிந்த் சேஜு முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கும் இத்தொடர், நான்கு சகோதரர்கள் கொண்ட ஒரு கூட்டு குடும்பத்திற்குள் மூத்த மருமகளாக வரும் நாயகி எதிர்கொள்ளும் சவால்களை மையமாக கொண்டது. விறுவிறுப்பான திரைக்கதையால் ஈர்க்கப்பட்ட ரசிகர்கள், நகர்ப்புறங்களில் 9.5 புள்ளிகளையும், கிராமப்புறங்களில் 8.65 புள்ளிகளையும் இத்தொடருக்கு வழங்கியுள்ளனர்.
 
குறிப்பாக கடந்த புதன்கிழமை ஒளிபரப்பான எபிசோட் 10.2 புள்ளிகளை பெற்று மெகா ஹிட் ஆகியுள்ளது. கூட்டு குடும்ப கதைகளுக்கு மக்கள் மத்தியில் எப்போதும் வரவேற்பு உண்டு என்பதை இந்த தொடரின் வெற்றி மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது. 
 
இந்த சாதனையை கொண்டாடி வரும் 'அய்யனார் துணை' குழுவினருக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துகளை குவித்து வருகின்றனர்.
 
