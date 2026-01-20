மீண்டும் அப்பா ஆகும் அட்லி!... வெளியான கியூட் போட்டோஸ்.... பிரபலங்கள் வாழ்த்து!..

இயக்குனர் ஷங்கரிடம் உதவியாளராக வேலை பார்த்தவர் அட்லீ. ராஜா, ராணி திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் இயக்குனராக களமிறங்கினார். தனது குரு ஷங்கரை போலவே அதிகபட்ட்ஜெட் படங்களை எடுப்பவர் இவர். விஜயை வைத்து தெறி, மெர்சல், பிகில் ஆகிய மூன்று படங்களையும் இயக்கி விஜய் ரசிகர்களுக்கும் பிடித்த இயக்குனராக மாறினார்.
ஏற்கனவே வெற்றிபெற்ற படங்களின் கதையை கொஞ்சம் மாற்றி படமாக எடுக்கிறார் என்கிற விமர்சனம் இவர் மீது இருந்தாலும் அதையெல்லாம் இவர் கண்டு கொள்வதில்லை. பாலிவுட் சென்று ஷாருக்கானை வைத்து ஜவான் என்கிற படத்தை இயக்கி சூப்பர் ஹிட் கொடுத்தார். தற்போது தெலுங்கு நடிகர் புஷ்பா பட புகழ் அல்லு அர்ஜுனை வைத்து ஒரு புதிய படத்தை இயக்கி வருகிறார்.
அட்லி சின்னத்திரை நடிகை பிரியா என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். ஏற்கனவே இவர்களுக்கு ஒரு மகன் இருக்கும் நிலையில் தற்போது பிரியா மீண்டும் கர்ப்பமாகியிருக்கிறார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ள அட்லி ‘மீண்டும் எங்கள் வீட்டில் ஒரு புதிய உறுப்பினர் வருவதால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம்.. ஆமாம் நாங்கள் மீண்டும் கர்ப்பமாக இருக்கிறோம்.. உங்களின் அன்பும், வாழ்த்துக்களும், பிரார்த்தனைகளும் எங்களுக்கு தேவை’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
இதையடுத்து பிரபலங்கள் சமந்தா, கீர்த்தி சுரேஷ், தொகுப்பாளர் டிடி, பாலிவுட் இயக்குனர் கரன் ஜோஹர், இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர், அர்ச்சனா கல்பாத்தி, ஜான்வி கபூர், ஆர்த்தி ரவி உள்ளிட்ட பலரும் இரண்டு பேருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.