முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிரான்ஸின் உயரிய 'செவாலியர்' விருது: தமிழ் திரையுலக பிரபலத்திற்கு அறிவிப்பு!

Advertiesment
தோட்டா தரணி

Mahendran

, செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (17:09 IST)
இந்திய திரையுலகின் புகழ்பெற்ற கலை இயக்குநர் தோட்டா தரணிக்கு பிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய விருதான 'செவாலியர்' விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திரைப்பட துறைக்கு அவர் ஆற்றிய சிறந்த பங்களிப்பிற்காக இந்த அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.
 
தோட்டா தரணி அமைக்கும் செட்கள் நிஜத்தை விடவும் தத்ரூபமாக இருக்கும் என்ற பெயரை பெற்றவர். பல மொழிகளிலும் கலை வடிவமைப்பை மேற்கொண்டு, தேசிய விருதுகள் உட்படப் பல பாராட்டுகளை வென்றுள்ளார்.
 
கமல்ஹாசனின் 'நாயகன்' திரைப்படத்தில் வடிவமைக்கப்பட்ட தாராவி குடிசைப்பகுதி காட்சிகளும், 'இந்தியன்' திரைப்படத்தின் சுதந்திர போராட்ட காட்சிகளும், ரஜினிகாந்தின் 'சிவாஜி' திரைப்படத்தின் 'வாஜி வாஜி' பாடலுக்கான பிரம்மாண்டமான அரங்குகளும் இவரது கலைத்திறனுக்கு சான்றாகும்.
 
பிரான்ஸ் நாட்டின் கலை மற்றும் கலாசார அமைப்பின் சார்பில் இந்த செவாலியர் விருது தோட்டாதரணிக்கு  நவம்பர் 13ஆம் தேதி சென்னையில் உள்ள பிரான்ஸ் அலையன்ஸ் வளாகத்தில் நடைபெறும் நிகழ்வில் வழங்கப்படவுள்ளது.
 
முன்னதாக, தமிழ்த் திரையுலகில் நடிகர் சிவாஜி கணேசன் மற்றும் கமல்ஹாசன் ஆகியோர் இந்த செவாலியர் விருதை பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

செம கடுப்புல எழுதுன ரவிமோகனின் அந்த பாடல்.. பாட்டு எந்தளவு ஹிட் தெரியுமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos