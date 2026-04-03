காசு கொடுத்துட்டு ஷூட்டிங் நடத்து!.. அரசன் படத்தை நிறுத்திய தயாரிப்பாளர்!..

Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (19:31 IST)
சிம்பு தற்போது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் அரசன் படத்தில் நடித்து வருகிறார். சிம்பு ஒரு படத்தில் நடித்தால் அந்த படத்திற்கு ஏதேனும் ஒரு வகையில் பிரச்சனை வரும். பெரும்பாலும் சிம்புவால்தான் அந்த படம் பிரச்சனையை சந்திக்கும். தயாரிப்பாளரிடம் அட்வான்ஸ் வாங்கிவிட்டு படம் நடித்து கொடுக்காமல் இருப்பது என்பதை சிம்பு பல வருடங்களாக செய்து வருகிறார். அவர் மீது பல விமர்சனங்கள் வந்தும் அவர் இன்னமும் திருந்தவில்லை.
வேல்ஸ் இண்டர்நேசனல் ஐசரி கணேஷ் சில வருடங்களுக்கு முன்பு சிம்புவிடம் தன்னுடைய தயாரிப்பில் 3 படங்கள் நடித்து கொடுப்பதாக பேசி சில கோடிகள் அட்வான்ஸ் கொடுத்தார். ஆனால், கவுதம் மேனன் இயக்கத்தில் வெந்து தணிந்தது காடு படம் மட்டுமே வெளியானது. அதன்பின் இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய் பட இயக்குனர் கோகுல் இயக்கத்தில் கொரோனா குமாரு என்கிற படத்தில் சிம்பு நடிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டு அது டிராப் ஆகிவிட்டது. இந்த படத்திற்காக சில கோடிகள் செலவு செய்த பின்னர் சிம்பு நடிக்க மறுத்துவிட்டார்.
எனவே, சிம்புவுக்கு கொடுத்த 5 கோடி அட்வான்ஸ் மற்றும் அரங்கு அமைத்த செலவு, அதற்கான வட்டி என எல்லாம் சேர்த்து சிம்பு எனக்கு 12 கோடி கொடுக்கவேண்டும் என கேட்கிறார் ஐசரி கணேஷ். ஆனால், சிம்புவோ 5 கோடி மட்டுமே கொடுப்பேன் என்கிறார். இந்நிலையில்தான், திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளத்தில் புகார் கொடுத்து அரசன் பட ஷூட்டிங்கை ஐசரி கணேஷ் நிறுத்திவிட்டாராம்.