16 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரீரிலீஸ் ஆகும் ‘ஆரண்ய காண்டம்’.. தேதியை அறிவித்த இயக்குனர்..!

Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (08:39 IST)
Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (08:41 IST)
தமிழ் திரையுலகில் ஒரு மிக முக்கியமான திரைப்படமாக போற்றப்படும் 'ஆரண்ய காண்டம்', 16 ஆண்டு இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு வெளியான இத்திரைப்படம், தமிழ் சினிமாவின் கேங்க்ஸ்டர் வகை படங்களில் ஒரு புதிய மைல்கல்லை படைத்தது.
தற்போதுள்ள சினிமா ரசிகர்களாலும் இன்றும் கொண்டாடப்படும் இந்த படத்தை, திங்க் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் தமிழ்நாடு முழுவதும் வரும் மார்ச் 13ஆம் தேதி மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் செய்கிறது. ஜாக்கி ஷெராஃப், ரவி கிருஷ்ணா, சம்பத் ராஜ் போன்றோரின் மிரட்டலான நடிப்பில் உருவான இத்திரைப்படம், தேசிய விருதுகளையும் வென்று சாதனை படைத்தது.
ஒரே நாளில் நடக்கும் பரபரப்பான கேங்க்ஸ்டர் மோதல்களை மையமாக கொண்ட இதன் நேர்த்தியான திரைக்கதை மற்றும் யுவன் சங்கர் ராஜாவின் பின்னணி இசை மீண்டும் ஒருமுறை பெரிய திரையில் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்த தயாராக உள்ளது. தியேட்டரில் பார்க்க தவறிய இன்றைய தலைமுறை ரசிகர்களுக்கு இது ஒரு மிக சிறந்த வாய்ப்பாகும்.