முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திரையரங்கில் எடுபடாத அனுஷ்காவின் ‘காட்டி’… ஓடிடி ரிலீஸிலாவது ரசிகர்களைக் கவருமா?

Advertiesment
அனுஷ்கா

vinoth

, வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025 (10:25 IST)
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை தென்னிந்திய சினிமாவில் உச்ச நடிகையாக இருந்தவர் நடிகை அனுஷ்கா. தனது கதாபாத்திரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் இவர் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார். அந்த மாதிரி கதைக்களங்களில் அவர் நடித்த அருந்ததி, ருத்ரமாதேவி போன்ற படங்கள் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது.

கடைசியாக அவர் நடித்த  “மிஸ் ஷெட்டி மிஸ்டர் பொலிஷெட்டி’ படத்துக்குப் பிறகு  இரண்டு ஆண்டுகளாக எந்தப் படமும் ரிலீஸாகவில்லை. அதற்கு அவர் உடல் எடையைக் குறைக்கும் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டதுதான் காரணம் என சொல்லப்பட்டது. இந்நிலையில் அவர் நடிப்பில் நீண்ட நாட்களாக உருவாகி வந்த ‘காட்டி’ என்ற திரைப்படம்  கடந்த மாதம் ரிலீஸானது. இந்த படத்துக்குப் பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவிய நிலையில் தியேட்டரில் இந்த படம் ரசிகர்களை பெரிதாகக் கவரவில்லை.

இதனால் வசூல் ரீதியாகவும் படம் பெரிய நஷ்டத்தை சந்தித்தது. இந்நிலையில் வெளியாகி 28 நாட்கள் கழித்து தற்போது அமேசான் ப்ரைம் வீடியோ தளத்தில் ஸ்ட்ரீம் ஆகத் தொடங்கியுள்ளது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பாலகிருஷ்ணாவின் ‘அகாண்டா 2’வின் புதிய ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos