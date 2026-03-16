முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

என்னையா வேணாம்னு சொன்னீங்க!.. வெற்றிமாறனிடம் நிரூபித்து காட்டிய அனிருத்

arasan
BY: Mahendran
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (20:55 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (20:59 IST)
கலைப்புலி எஸ்.தாணு தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்க சிம்பு நடித்து வரும் திரைப்படம் அரசன்.. வெற்றிமாறன் இயக்கிய ஆடுகளம், அசுரன், வடசென்னை, விடுதலை போன்ற படங்கள் ரசிகர்களிடம் பேசப்பட்டது. வழக்கமாக தனுஷுடன் கூட்டணி அமைக்கும் வெற்றிமாறன் இந்த முறை சிம்புவுடன் அமைத்திருக்கிறார்.. இந்த படத்தின் புரமோ வீடியோ ஏற்கனவே வெளியாகிய ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த படத்தின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு கோவில்பட்டி அருகே நடந்தது.. இரண்டாம் கட்ட படைப்பு சென்னையில்விரைவில் துவங்குகிறது..

வெற்றிமாறனின் பெரும்பாலான படங்களுக்கு ஜிவி பிரகாஷ் தான இசையமைத்தார்.. எனவே இந்த படத்திலும் அவரே இசையமைக்கட்டும் என வெற்றிமாறன் நினைத்திருக்கிறார்... ஆனால் கலைப்புலி தாணு மற்றும் சிம்பு இருஅரும் இந்த படத்துக்கு அனிருத் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் சொல்ல வேறு வழியின்றி வெற்றிமாறன் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்..

ஆனால் அரசன் படத்தின் புரமோ வீடியோவுக்கு அனிருத் கொடுத்த பின்னணி இசையை கேட்டு அசந்து போய்விட்டாராம் வெற்றிமாறன். மொத்தத்தில் ‘என்னையா வேணாம்னு சொன்னீங்க’ என வெற்றிமாறனுக்கு தனது இசை மூலம் பதில் சொல்லியிருக்கிறார் அனிருத்.

தொடர்புடைய செய்திகள்

