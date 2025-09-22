முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மீண்டும் சின்னத்திரையில் வனிதா மகள் ஜோவிகா.. அம்பிகாவுடன் ஒரு கலகலப்பான நிகழ்ச்சி..!

Advertiesment
சமையல் எக்ஸ்பிரஸ்

Mahendran

, திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (17:59 IST)
ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'சமையல் எக்ஸ்பிரஸ் சீசன்-2' நிகழ்ச்சியில், நடிகை அம்பிகா மற்றும் வனிதா விஜயகுமாரின் மகள் ஜோவிகா ஆகியோர் போட்டியாளர்களாக கலந்துகொள்ளவுள்ளனர்.
 
இந்த நிகழ்ச்சி, வெறும் சமையல் போட்டி மட்டுமல்லாமல், சிறப்பு விருந்தினர்களின் அனுபவங்கள், நகைச்சுவை மற்றும் உணர்வுபூர்வமான தருணங்களுடன் ரசிகர்களை கவர்கிறது. நடிகைகள் சுஜிதா மற்றும் ஷாலின் சோயா தொகுத்து வழங்கும் இந்த நிகழ்ச்சி, ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய பிரபலங்களை விருந்தினர்களாக அழைத்து, சமையல் திறனை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பளிக்கிறது.
 
சமையலில் ஆர்வம் கொண்ட அம்பிகா மற்றும் ஜோவிகா இந்த வாரம் கலந்துகொள்வதால், அவர்களது சமையல் திறனையும், அவர்களின் தனிப்பட்ட உறவுகளையும் பற்றி அறிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த நடிகர் ஜோஜூ ஜார்ஜின் ஜீப்! கேரளாவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos