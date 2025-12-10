ஒத்திவைக்கப்பட்ட ‘அகண்டா 2’ புதிய ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு.. பாலையா ரசிகர்கள் குஷி..!

நடிகர் பாலகிருஷ்ணா மற்றும் இயக்குநர் போயபதி ஸ்ரீனு கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள 'அகண்டா 2: தாண்டவம்' திரைப்படத்தின் வெளியீடு ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில், புதிய தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படம் முதலில் டிசம்பர் 5-ஆம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. ஆனால், தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு எதிராக மற்றொரு நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்ததால், திட்டமிட்ட தேதியில் படத்தை வெளியிட முடியவில்லை. இதனால் பாலகிருஷ்ணா ரசிகர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர்.
இந்நிலையில், இரு தரப்பினருக்கும் இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் சுமுகமான தீர்வு எட்டப்பட்டதாக தெரிகிறது.
இதனை தொடர்ந்து, 'அகண்டா 2: தாண்டவம்' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் டிசம்பர் 12-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
மேலும், டிசம்பர் 11-ஆம் தேதியே சிறப்பு காட்சிகள் திரையிடப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.