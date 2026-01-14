முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பொங்கலுக்கும் ரசிகர்களை ஏமாற்றிய அஜித்!.. ஐயோ பாவம்..

Advertiesment
ajith

Mahendran

, புதன், 14 ஜனவரி 2026 (10:51 IST)
தமிழ் சினிமாவில் உள்ள நடிகர்களில் முக்கியமானவராக இருப்பவர் நடிகர் அஜித். அமராவதி படம் தொடங்கி இதுவரை 63 படங்களில் நடித்து விட்டார். கடந்த 30 வருடங்களாகவே விஜய்க்கு போட்டி நடிகரக வலம் வந்தார். துவக்கத்தில் பல வருடங்கள் பல படங்களில் சாக்லேட் பாயாக நடித்து வந்த அஜித் ஒரு கட்டத்தில் ஆக்சன் ரூட்டுக்கு மாறினார். தீனா, பில்லா, மங்காத்தா போன்ற படங்கள் இவரை மாஸ் ஹீரோவாக மாற்றியது.

ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் இவர் நடித்து வெளியான குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் அஜித் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தது. அதேநேரம் அந்த படம் வெளியாகி பல மாதங்கள் ஆகியும் அஜித்தின் அடுத்த பட அப்டேட் இதுவரை வெளியாகவில்லை. ஆதிக் ரவிச்சந்திரன்தான் இயக்குனர் என்பது மட்டுமே இப்போதுவரை உறுதியாகியிருக்கிறது. அஜித் 185 கோடி வரை சம்பளம் கேட்பதால் இந்த படத்தை தயாரிக்க தயாரிப்பாளர்கள் யாரும் முன்வரவில்லை எனத் தெரிகிறது.

ஒருபக்கம், அஜித்தின் புதிய பட அறிவிப்பு இந்த பொங்கலுக்காவது வெளியாகும் என அஜித் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் தயாரிப்பாளர் இன்னும் உறுதியாகாததால் இந்த பொங்கலுக்கும் அஜித் படத்தை பற்றி எந்த அப்டேட்டும் வெளியாகாது என தற்போது செய்திகள் கசிந்துள்ளது. இது அஜித் ரசிகர்களை ஏமாற்றமடைய வைத்திருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சரியான நேரத்தில் ‘ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ் ஆகும்.. காலம் ஒரு திட்டம் போட்டிருக்கும்: நடிகர் கார்த்தி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos