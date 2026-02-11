கோட் ஷூட்டில் செமயா இருக்காரே!.. ஷூட்டிங்கில் கலந்துகொண்ட ஏகே!.. வைரல் போட்டோ!..

அஜித்குமார் நடிகர் என்பதை தாண்டி தற்போது கார் ரேஸராக மாறிவிட்டார். கடந்த சில வருடங்களாகவே பல நாடுகளிலும் நடக்கும் கார் ரேஸ் போட்டியில் அவரின் டீம் தொடர்ந்து கலந்து கொண்டு வருகிறது. அவர் கார் ரேஸ் போட்டியில் கலந்து கொள்வது தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் தொடர்ந்து இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது..
ஒருபக்கம் அஜித்தை சினிமா பிரபலங்கள் பலரும் நேரில் சென்று சந்திக்கிறார்கள். ஏற்கனவே நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவன், ஜிவி பிரகாஷ், யுவன் சங்கர் ராஜா, சிம்பு, சிவகார்த்திகேயன் என பலரும் அங்கு சென்றனர்.
அஜித்தின் புதிய புகைப்படம் ஒன்று இணையத்தில் வெளியாகியிருக்கிறது. அஜித் கார் ரேஸில் கடந்து கொள்வது தொடர்பான ஒரு டாக்குமென்டரி படத்தை இயக்குனர் ஏஎல் விஜய் இயக்கி வருகிறார். இது தொடர்பான ஷூட்டிங்கில்தான் இந்த புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டதாக பார்க்கப்படுகிறது.. ஏற்கனவே அஜித் கோலா கேம்பா விளம்பர படத்தில் நடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.