முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரேஸுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இதத்தான் செய்வேன்!.. அஜித்தின் செண்டிமெண்ட்!..

Advertiesment
ajith kumar

BALA

, செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026 (12:35 IST)
நடிகர் அஜித்துக்கு சிறு வயது முதலே பைக் மற்றும் கார் ரேஸில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.. அவர் இளைஞனாக இருந்தபோது நிறைய பைக் ரேஸ்களில் கலந்து கொண்டார்.. அதில் அடிபட்டு அவரின் முதுகு மற்றும் கால் பகுதிகளில் பல அறுவை சிகிச்சைகளும் செய்யப்பட்டது.
அதேபோல் கார் ரேஸ் போட்டியிலும் கலந்து கொண்டு வந்தார்.. ஆனால் திருமணத்திற்கு பின் அவரின் மனைவி ஷாலினி அனுமதிக்கவில்லை..

அதேநேரம் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு மேல் அஜித்குமார் தொடர்ந்து கார் ரேஸ் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு வருகிறார். மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்ப்பேன் என்றெல்லாம் அவர் பேட்டி கொடுத்து வருகிறார்.. தற்போது அஜித் குமாரின் டீம் துபாயில் நடக்கும் கார் ரேஸ் போட்டியில் கலந்து கொண்டு வருகிறது..

இந்நிலையில், ‘கார் ரேஸில் ஈடுபடுவதற்கு முன் நீங்கள் செண்டிமெண்டாக எதை செய்வீர்கள்?’ என நிருபர் கேட்டதற்கு ‘என் எப்போதும் எனது வலது கையில் கிளவுஸ் போடுவதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறேன்’ என்று தெரிவித்தார் அஜித்..



Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிப்ரவரி 14 காதலர் தினத்தில் தனுஷ் - மிருணாள் தாக்கூர் திருமணமா? பரபரப்பு தகவல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos