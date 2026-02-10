முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மானம் போகுது.. ஒழுங்கா நடந்துக்குங்க!.. ரசிகர்களிடம் கோபப்பட்ட அஜித்!..

ajith car race

BALA

, செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (14:14 IST)
அஜித்துக்கு கார் ரேஸ் என்பது மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று.. கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு மேல் அவர் தொடர்ந்து கார் ரேஸ் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு வருகிறார். அவரோடு சேர்த்து ஒரு டீமை உருவாக்கி பல போட்டிகளிலும் அவர் கலந்து கொண்டு வருகிறார். துபாயில் முதலில் நடந்த போட்டியில் அவரின் டீம் மூன்றாவது பரிசை வென்றது. அதன் பின் பல நாடுகளிலும் போட்டி நடந்து. அதன்பின் மலேசியாவில் நடந்தது. தற்போது துபாயில் நடந்து வருகிறது..

ஒருபக்கம்,  அஜித் ஒரு சினிமா நடிகர் என்பதால் அவரைப் பார்க்க பல ரசிகர்களும் கார் ரேஸ் நடக்கும் இடத்திற்கு வருகிறார்கள். அவர்களின் சிலர் மற்றவர்களுக்கு தொல்லை கொடுப்பது போலவும் நடந்து கொள்கிறார்கள். இந்நிலையில்தான், அபுதாபியில் உள்ள ரேஸ் சர்க்யூட்டில் ரசிகர்கள் சிலர் குடித்துவிட்டு அங்கே கூச்சலிட்டும் மற்ற கார்கள் சாய்ந்து அமர்ந்தபடி போட்டோ எடுத்திருக்கிறார்கள்.

அதில் கோபமடைந்த அஜித் ‘தயவுசெய்து ஒழுங்கா நடந்துக்கோங்க.. இது ஒன்னும் தியேட்ட இல்ல.. நம்ம மானம் போகுது’ எனக் கூறிய வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ram (@ram_0__0__7)


