திரையரங்குகளில் ரிலீசாகும் அஜித்தின் ஆவணப்படம்.. ரிலீஸ் தேதி இதுவா?

அஜித் குமார்

Mahendran

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (13:59 IST)
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரமான அஜித் குமார், நடிப்பு துறையைத் தாண்டி மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் எனப்படும் கார் பந்தயத்தில் அதீத ஆர்வம் கொண்டவர். தற்போது அவரது இந்த ரேசிங் பயணத்தை தொகுத்து ஒரு பிரம்மாண்ட ஆவணப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த ஆவணப்படம், அஜித்தின் பிறந்தநாளான வரும் மே 1-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
சமீபத்தில் மலேசியாவில் நடைபெற்ற கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்ற அஜித், சர்வதேச அளவில் கவனத்தை ஈர்த்தார். மேலும், இத்தாலியின் வெனிஸ் நகரில் அவருக்கு 'ஜென்டில்மேன் டிரைவர்' விருது வழங்கப்பட்டது. இந்த ஆவணப்படம் அஜித்தின் கடின உழைப்பு, கார் பந்தயத்திற்காக அவர் மேற்கொண்ட பயிற்சிகள் மற்றும் சர்வதேச போட்டிகளில் அவர் சந்தித்த சவால்களை விரிவாக பேசுகிறது. இதற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
சினிமா நாயகனாக பல சாதனைகளை படைத்த அஜித், நிஜ வாழ்க்கையிலும் ஒரு சாதனையாளராக பந்தய களத்தில் ஜொலிப்பதை இந்த ஆவணப்படம் உறுதிப்படுத்தும். இதன் டிரைலர் ஏற்கனவே வைரலாகி வரும் நிலையில், திரையரங்குகளில் இதை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
 
