பெல்ஜியம் கார் ரேஸில் 2ம் பரிசை வென்ற அஜித்தின் டீம்!.. தல செம மாஸ்!..

Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (13:44 IST)
Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (14:14 IST)
நடிகர் அஜித்குமாருக்கு சினிமாவில் நடிப்பது மட்டுமின்றி கார் ரேஸில் ஈடுபடுவது மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று. திருமணத்திற்கு பின் பல வருடங்கள் கார் ரேஸில் ஈடுபடாமல் இருந்த அஜித் கடந்த சில வருடங்களாக மனைவி ஷாலினியின் சம்மதத்தோடு கார் ரேஸில் கலந்து கொண்டு வருகிறார்.
இந்திய மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸை ரசிகர்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதுதான் என் லட்சியம் என அஜித் தொடர்ந்து பேட்டிகளில் சொல்லி வருகிறார். கடந்த சில வருடங்களாகவே துபாய், மலேசியா, ஐரோப்பிய நாடுகள் உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் நடந்த கார் ரேஸ் போட்டிகளில் அஜித்தின் டீம் கலந்து கொண்டது. துபாயில் நடந்த முதல் போட்டியிலேயே அஜித்தின் டீம் மூன்றாவது பரிசை வென்று பலரின் பாராட்டுகளையும் பெற்றது.
இந்நிலையில் பெல்ஜியத்தில் நடந்துவந்த 24H Series தொடரில் GR3 PRO பிரிவில் அஜித்த் டீம் இரண்டாம் இடம் பிடித்து இந்திராவுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறது. இது தொடர்பான பல புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் சமூக வலை தினங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இதையடுத்து, அஜித்துக்கும், அவரின் டீமுக்கும் பலரும் பாராட்டுகளையும், வாழ்த்துகளையும் சொல்லி வருகிறார்கள்.