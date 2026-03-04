முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அஜித்தின் பிறந்தநாளுக்கு புது படம் ரிலீஸ்!... செம குஷியில் அஜித் ஃபேன்ஸ்!..

Advertiesment
ajithkumar
BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (19:02 IST) Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (19:05 IST)
google-news
குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்திற்கு பின் மீண்டும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித் ஒரு புதிய படத்தில் நடிப்பதாகவும் அது அஜித்தின் 64வது திரைப்படம் எனவும் சொல்லப்பட்டது.. ஆனால் அதன்பின் அந்த படம் நகரவே இல்லை.. அதற்கு காரணம் அஜித் 185 கோடி சம்பளம் கேட்கிறார். அஜித்தின் மார்க்கெட் நிலவரத்திற்கு அவருக்கு அவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்க முடியாது என எல்லா தயாரிப்பாளர்களும் கைவிரித்து விட்டனர். ஆனாலும் அஜித் தன் சம்பளத்தை குறைக்கவில்லை.

ஒருபக்கம் அஜித் தொடர்ந்து கார் ரேஸில் ஈடுபட்டு வந்தார். எனவே அஜித்தின் புதிய படம் எப்போது தொடங்கும் என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது.. இந்நிலையில்தான் கடந்த சில மாதங்களாக அஜித்தின் கார் ரேஸ் தொடர்பான டாக்குமென்டரி திரைப்படத்தை இயக்குனர் ஏ.எல் விஜய் உருவாக்கி வந்தார்..

முதலில் இதை ஓடிடியில் மட்டுமே வெளியிட முடிவு செய்திருந்தனர். ஆனால் அதன்பின் இதை திரைப்படம் போல உருவாக்கி தியேட்டர்லயே வெளியிடலாம் என்கிற முடிவுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். அதோடு இந்த படத்தை வருகிற மே 1ம் தேதி அஜித்தின் பிறந்தநாளுக்கு அவன் ரசிகர்களுக்கு விருந்து போல விருந்தாக வெளியிட திட்டமிட்டிருக்கிறார்களாம்..

அஜித்தின் குட் பேட் அக்லி  வெளியாகி ஒரு வருடம் ஆகிவிட்ட நிலையில் இந்த அறிவிப்பு அஜித் ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தியிருக்கிறது.
ajith car race movie going to release on his birthday

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

37 ஆண்டுகால 'ராஜாதி ராஜா' ஆதிக்கம்: இன்றும் குறையாத ரஜினியின் அந்த 'கிளாஸ்' மற்றும் 'மாஸ்'!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos