முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மகளுக்கு செல்போன் கொடுக்காத ஐஸ்வர்ய ராய்!.. இவரை பாத்து கத்துக்கணும்!...

Advertiesment
aishwaraya rai

Mahendran

, வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (12:38 IST)
இந்தியாவிலிருந்து சென்று உலகி அழகிப் பட்டம் வாங்கி முதல் பெண் ஐஸ்வர்யா ராய். இவரால்தான் தமிழகதில் அழகுசாதான் பொருட்கள் விற்பனை அதிகரிக்க துவங்கியது. மணிரத்னம் இயக்கிய இருவர் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கினார்.
 அதன்பின் தொடர்ந்து பல ஹிந்தி படங்களில் நடித்தார். தமிழில் ஜீன்ஸ், கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன், எந்திரன் ஆகிய படங்களில் நடித்தார்.

பாலிவுட் நடிகர் அபிஷேக் பச்சனை காதலித்து திருமணம் செய்து அமிதாப்பச்சன் குடும்பத்தில் செட்டிலாகிவிட்டார். திருமணத்துக்கு பின்னரும் அவ்வப்போது சில படங்களில் நடித்தார் ஐஸ்வர்யா ராய். மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்திலும் நடித்திருந்தார். ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு ஆரத்யா என்கிற மகள் இருக்கிறார். அவருக்கு தற்போது 14 வயதாகி விட்டது. ஆரத்யா ஃபேஸ்புக், டிவிட்டர், இன்ஸ்டாகிராம் என எந்த சமூக வலைத்தளங்களிலும் இல்லை. அதேபோல் ஐஸ்வர்யாவும், அமிதாப்பச்சனும் அவருக்கு ஒரு செல்போனை கூட இதுவரை வாங்கி கொடுக்கவில்லை. அவ்வளவு கண்டிப்புடனும், கட்டுப்பாட்டுடனும் ஆரத்யாவை வளர்க்கிறார்களாம்.

மேலும் பெரியவர்களுக்கு மரியாதையை கொடுக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட நிறைய நல்ல பழக்கங்களை மகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து ஆரத்யாவை வளர்த்திருக்கிறார்களாம்.
சிறுவயதிலேயே குழந்தைகள் செல்போன் அடிமையாகி வரும் இந்த காலத்தில் 14 வயதாகியும் அவ்வளவு பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்தும் ஐஸ்வர்யா ராயின் மகள் ஆரத்யா செல்போன் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியிருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஷால் - சுந்தர் சி இணைந்துள்ள புருஷன்!. டைட்டில் புரமோ எப்படி இருக்கு?...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos