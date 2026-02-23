முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
என்னை கடுப்பேத்தினா இதத்தான் செய்வேன்!.. சமந்தா சொல்றத கேளுங்க!..

Mahendran

, திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (10:42 IST)
தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழி திரைப்படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் சமந்தா.. இவர் சென்னை பல்லாவரத்தைச் சேர்ந்தவர்.. மாஸ்கோவின் காவேரி என்கிற படம் மூலம் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கினார். அதன்பின் தொடர்ந்து திரைப்படங்களில் நடித்து ஒரு கட்டத்தில் முன்னணி நடிகையாகவும் மாறினார்.. தமிழை விட தெலுங்கில் அதிக படங்களில் நடித்திருக்கிறார்..

தெலுங்கில் திரைப்படங்களில் நடித்த போது நாகார்ஜுனாவின் மகன் நாகை சைதன்யாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். ஆனால் சில வருடங்களில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு இருவரும் பிரிந்து விட்டனர். அப்போது பல ஆண்கள் சமந்தாவை மிகவும் மோசமாக சமூகவலைத்தளங்கள் சித்தரித்தார்கள். முடிந்தவரை அதற்கெல்லாம் பதிலடி கொடுத்தார் சமந்தா.

தற்போது சினிமாவில் நடிப்பதில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். மேலும் அவ்வப்போது இன்ஸ்டாகிராமில் தன்னுடைய புகைப்படங்களையும் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.. இந்நிலையில் சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய அவர் ‘நான் பள்ளியில் படிக்கும் போது டைம் டேபிள் போட்டு அதன்படி படிப்பேன்.. எதிலும் கவனம் சிதறாது. ஆனால் இப்போது அப்படி இருக்க முடியுமா எனக்கு தெரியவில்லை..

ஏனெனில் செல்போன் வந்துவிட்டது,, எல்லோரும் சமூக வலைதளங்களில் மூழ்கி கிடக்கிறார்கள். ரீல்ஸ் பார்ப்பதில் அதிக நேரத்தை செலவிடுகிறார்கள். ரீல்ஸ் பார்ப்பதால் வரும் Fear of Missing out பயம் மோசமானது. அதனால் இன்ஸ்டாகிராமை அடிக்கடி லாக் செய்து விடுவேன்..  வேண்டுமென்றே  போரிங்கான சில விஷயங்களை செய்வேன்.. என்னைப் பற்றி நெகட்டிவாக பேசுபவர்களை பிளாக் செய்துவிடுவேன்’ என கூறியிருக்கிறார்.

