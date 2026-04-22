இணையத்தில் வெடித்த சர்ச்சை! ஓப்பனாக பேசிய சாய் பல்லவி!

Sai pallavi
BY: webdunia
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (21:18 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (21:21 IST)
மலையாளத்தில் வெளியாகி சக்கைப்போடு போட்ட  பிரேமம்  திரைப்படத்தில் 'மலர் டீச்சராக' அறிமுகமாகி, ஒட்டுமொத்த தென்னிந்திய ரசிகர்களின் நெஞ்சங்களையும் கொள்ளையடித்தவர் நடிகை சாய் பல்லவி. மேக்கப் இல்லாத எதார்த்தமான முகம், ஈர்க்கும் நடிப்பு, அசரவைக்கும் நடனம் என தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையைப் பதித்து, இன்று தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி என பல மொழிகளிலும் முன்னணி நாயகியாக உச்சம் தொட்டுள்ளார்.
 
திரைத்துறையில் பெரும்பாலும் எந்தவொரு சர்ச்சையிலும் சிக்காத சாய் பல்லவி குறித்து, சமீபத்தில் சமூக வலைதளங்களில் ஒரு தகவல் காட்டுத்தீ போலப் பரவியது. அவரை யாரோ ஒருவர் மலையாளி  என்று அழைத்ததாகவும், அதற்கு அவர்  நான் மலையாளி கிடையாது, ஒரு தமிழ்ப் பெண்  என்று மிகவும் கோபமாகப் பதிலளித்ததாகவும் செய்திகள் திரித்து வெளியிடப்பட்டன. இந்தத் தகவல் இணையத்தில் நெட்டிசன்கள் மத்தியில் பலத்த விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.
 
இந்த நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து சாய் பல்லவி சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் மிகவும் வருத்தத்துடன் மனம் திறந்துள்ளார். அவர் பேசுகையில், "சுமார் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் அளித்த ஒரு பேட்டியின் சிறு பகுதியை எடுத்து, தற்போது தவறாகச் சித்தரித்து இணையத்தில் பரப்பியதைப் பார்த்து நான் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தேன். நான் சொல்லவே சொல்லாத விஷயங்களை எல்லாம் நான் சொன்னதாக என் மீது வீண்பழி சுமத்தியது எனக்கு மிகுந்த மனவேதனையையும், வலியையும் தந்தது," என்று உணர்ச்சிப்பூர்வமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயம்புத்தூரில் பிறந்து வளர்ந்தவள். அதனால், என்னுடைய தாய்மொழி தமிழ் என்பதை மட்டுமே அந்தப் பழைய பேட்டியில் நான் சுட்டிக்காட்டினேன். மற்றபடி எந்தவொரு குறிப்பிட்ட மொழியையோ அல்லது அந்த மொழியைப் பேசும் மக்களையோ குறைத்து மதிப்பிடும் எண்ணம் எனக்கு ஒருபோதும் இருந்ததில்லை என்று திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
 
சாய் பல்லவியின் இந்தத் தெளிவான விளக்கத்தின் மூலம், கடந்த சில நாட்களாக இணையத்தில் பரவி வந்த மொழி ரீதியான வதந்திகளுக்கு தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

