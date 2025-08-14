நாய்களை முறையாகப் பராமரிக்கத் தவறிய இந்த நாடு வெட்கப்படவேண்டும் –சதா கண்ணீர் பேச்சு!

சமீபகாலமாக இந்தியாவில் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கைப் பல மடங்கு பெருகியுள்ளது. அதுமட்டுமில்லாமல் தெருநாய்களால் துரத்தப்பட்டும், கடிக்கப்பட்டும் பொதுமக்கள் பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வருகிறார்கள். அவ்வப்போது தெருநாய்க் கடித்து ரேபிஸ் வந்து இறந்தவர்கள் பற்றிய செய்திகளில் வெளியாகி பீதியைக் கிளப்புகின்றன.
சமீபத்தில் டெல்லியில் 6 வயதுக் குழந்தையை தெருநாய்கள் கடித்து குழந்தை உயிரிழந்த நிலையில் இது சம்மந்தமாக டெல்லி நீதிமன்றம் அளித்த உத்தரவில் ‘டெல்லியில் சுற்றித் திரியும் 10 லட்சம் நாய்களையும் பிடித்து அவற்றிற்கு கருத்தடை ஊசி போடவேண்டும்’ எனக் கூறியிருந்தது.
இதுபற்றி பேசியுள்ள் நடிகையும் வனவிலங்குகள் புகைப்பட ஆர்வலருமான சதா “10 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு அரசால் அடைக்கலம் கொடுக்க முடியாது. அதனால் அவர்கள் அந்த நாய்களைக் கொல்லப் போகிறார்கள். தெரு நாய்களுக்கு உரிய நேரத்தில் கருத்தடை ஊசி போடாதது மாநில மற்றும் நகராட்சி அரசுகளின் தோல்வி. அதற்காக நாய்களை தண்டிப்பது எப்படி சரியாகும்?
நான் உள்பட பலர் எங்கள் பணங்களை செலவு செய்து தெருநாய்களைக் காப்பாற்றி வருகிறோம். பலரும் காசு கொடுத்து வெளிநாட்டு வகை நாய்களை வாங்கி வீட்டில் வளர்ப்பதே தெருநாய்கள் இன்று உயிரிழக்கக் காரணமாக உள்ளது. நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எப்படி தடுக்க முடியும்? இதற்காக எங்கே சென்று போராட முடியும்? நாய்களை முறையாக பராமரிக்கதற்கா இந்த நாடு வெட்கப்படவேண்டும்?” எனக் கூறியுள்ளார்.