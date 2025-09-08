முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நடிகை நவ்யா நாயருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்.. ஒரு முழம் மல்லிகைப்பூ காரணமா?

Advertiesment
Navya Nair

Mahendran

, திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (13:57 IST)
ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாட ஆஸ்திரேலியா சென்ற பிரபல நடிகை நவ்யா நாயர், தனது கைப்பையில் இருந்த ஒரு முழம் மல்லிகை பூவுக்காக ரூ.1 லட்சத்திற்கும் மேல் அபராதம் செலுத்த வேண்டிய நிலைக்கு ஆளானார்.  இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
விக்டோரியாவில் நடைபெற்ற ஓணம் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்க நவ்யா நாயர் மெல்போர்ன் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு சென்றார். அப்போது, அவரது கைப்பையை சோதனை செய்த அதிகாரிகள், அதில் இருந்த ஒரு முழம் மல்லிகை பூவுக்காக ரூ.1.14 லட்சம் அபராதம் விதித்தனர்.
 
இது குறித்து நவ்யா நாயர் பேசும்போது, "என் அப்பா எனக்கு அன்புடன் அளித்த மல்லிகை பூவை தலையில் வைத்துக்கொண்டும், மீதியை பையிலும் எடுத்து வந்தேன். ஆனால், ஆஸ்திரேலியாவின் சட்டங்களுக்கு எதிராக நான் செயல்பட்டது தவறுதான். அறியாமையால் செய்த தவறை மன்னிக்க முடியாது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்த அபராதத்தை 28 நாட்களுக்குள் செலுத்த வேண்டும் என்று கூறியுள்ளனர்" என தெரிவித்தார்.
 
ஆஸ்திரேலியா, வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் தாவரங்கள், விதைகள், பூக்கள், பழங்கள், காய்கறிகள், மண் மற்றும் விலங்குகள் சார்ந்த பொருட்களை நாட்டுக்குள் கொண்டு வர கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஜூனியர் என் டி ஆர் & பிரசாந்த் நீல் படத்தில் இணைந்த டோவினோ தாமஸ்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos