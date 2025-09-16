ஹே மச்சான்ஸ் ரெடியா?.. நடிப்புப் பயிற்சி பள்ளி தொடங்கும் நமீதா…!

2004-ம் ஆண்டு வெளியான விஜயகாந்தின் எங்கள் அண்ணா படத்தின் மூலம் தமிழில் நாயகியாக அறிமுகமாகி ரசிகர்களால் பேசப்படும் நடிகையாக வலம் வந்தார். அதை தொடர்ந்து தமிழ் சினிமாவில் தொடர் வெற்றிப்படங்களில் நடித்து மார்க்கெட்டைப் பிடித்த நமிதா விஜய்யுடன் அழகிய தமிழ் மகன், அஜித்துடன் பில்லா உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்ததன் மூலம் பெரிய ரசிகர்கள் பட்டாளத்தை உருவாக்கிக்கொண்டார்.
இப்படி தமிழக மச்சான்ஸ்களின் மனதில் கூடுகட்டி வாழ்ந்த நமீதா பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலம் மீண்டும் பட்டிதொட்டியெங்கும் பரவலாக பேசப்பட்டார். பின்னர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இவர் திருமணம் செய்துகொண்டார். அரசியலிலும் கால்பதித்த அவர் அதிமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய கட்சிகளில் பணியாற்றியுள்ளார்.
இந்நிலையில் தற்போது நமீதா தன்னுடைய கணவரோடு இணைந்து சென்னையில் நடிப்புப் பயிற்சி பள்ளி ஒன்றைத் தொடங்கும் வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அதில் அவரும் நடிப்புப் பயிற்சி வகுப்புகளை எடுக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.