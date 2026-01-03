முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஹாலிவுட் நடிகையை சந்தித்த நதியா.. இணையத்தில் வைரலாகும் புகைப்படம்..!

Advertiesment
நடிகை நதியா

Mahendran

, சனி, 3 ஜனவரி 2026 (12:24 IST)
தமிழ் திரையுலகில் ஒரு காலத்தில் இளைஞர்களின் கனவுக்கன்னியாக வலம் வந்த நடிகை நதியா, தற்போது ஹாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகை நிக்கோல் கிட்மேனைநேரில் சந்தித்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. 
 
ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த நிக்கோல் கிட்மேன், ஆறு கோல்டன் குளோப் விருதுகளை வென்ற உலகப்புகழ் பெற்ற கலைஞர் ஆவார். ஆஸ்திரேலியாவில் தனக்கு பிடித்த ஒரே நடிகை அவர்தான் என்றும், அவரை சந்தித்தது ஒரு இனிமையான விருந்தாக அமைந்தது என்றும் நதியா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
இந்த சந்திப்பின் போது நிக்கோல் கிட்மேனின் எளிமையை கண்டு வியந்ததாக நதியா குறிப்பிட்டுள்ளார். நதியாவை விட நிக்கோல் கிட்மேன் மிகவும் உயரமாக இருந்த போதிலும், புகைப்படத்திற்காக அவர் சற்று குனிந்து நின்றது நதியாவை நெகிழ செய்துள்ளது.
 
"அவர் மிகவும் அன்பானவர் மற்றும் அழகானவர்; இவ்வளவு பெரிய உயரத்தில் இருந்தும் அவர் காட்டிய எளிமை ஆச்சரியமாக இருந்தது" என்று நதியா பாராட்டியுள்ளார். இந்த அழகிய புகைப்படத்தைக் கண்ட ரசிகர்கள், 'இருவருமே என்றும் இளமை மாறாத அழகிகள்' எனப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சாப்பாட்டுக்கு வர்றேனு சொன்ன கமலை வேண்டானு சொன்ன பிரபலம்! இவ்ளோ கோவம் எதுக்கு?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos