நீங்களா? திரிஷாவா? ‘மௌனம் பேசியதே’ படத்தில் தன்னுடைய ரோலை பற்றி பேசிய லைலா

actress laila

BALA

, சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (11:27 IST)
அமீர் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பில் 2013ம் வருடம் வெளியான திரைப்படம் மௌனம் பேசியதே. இது அமீருக்கு முதல் திரைப்படம். இதில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக த்ரிஷா, லைலா என இரண்டு கதாநாயகிகள் நடித்திருப்பார்கள். அதில் லைலா சிறப்பு தோற்றத்தில் இந்த படத்தில் கடைசி கிளைமாக்ஸில் வருவார். இது முழுக்க முழுக்க காதலை மையப்படுத்தி வெளியான திரைப்படமாகும்.
 
ஆரம்பத்தில் காதலே பிடிக்காத ஒரு இளைஞனாகத்தான் சூர்யா இதில் நடித்திருப்பார். காதலிக்கிறவர்கள் யாரை பார்த்தாலும் இவருக்கு கோபம் வரும். ஒரு கட்டத்தில் இவருடைய மனதிலும் அந்த காதல் வரும். த்ரிஷாவை ஒருதலையாக காதலிப்பார். திரிஷா தன்னை காதலிக்கிறார் என்று தவறாக புரிந்து கொண்டு அவரை விரும்ப ஆரம்பிப்பார் சூர்யா. ஆனால் கடைசியில் தான் த்ரிஷா வேறொருவரை காதலிக்கிறார் என தெரியவரும் .
 
து அவருக்கு மிகவும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும். இருந்தாலும் த்ரிஷாவையும் அவர் காதலிக்கும் அந்த நபரையும் சேர்த்து வைக்க சூர்யா முயற்சிப்பார். இந்த நிலையில் கடைசி கிளைமாக்ஸில் தனியாளாக நிற்கும் பொழுது கல்லூரியில் சூர்யாவை ஒருதலையாக காதலித்து வந்த லைலா கிளைமாக்ஸ் காட்சியில் வருவார். கடைசிவரை சூர்யாவையே நினைத்து லைலா இருப்பதை அறிந்த சூர்யா லைலாவின் காதலை ஏற்றுக் கொள்வார்.
 
இப்படி தான் இந்த படம் அமைந்திருக்கும். எல்லா கால இளைஞர்களுக்கும் பிடித்த படமாக இந்த படம் அமைந்திருக்கும். நாளை காதலர் தினம் என்பதால் இன்று அந்த படத்தை ரீ ரிலிஸ் செய்துள்ளனர். இந்த படத்தை பார்க்க லைலா இன்று திரையரங்கிற்கு வருகை தந்தார். அவரிடம் ஏன் நீங்கள் த்ரிஷா கேரக்டரில் நடித்திருக்கக் கூடாது? அதை நினைத்து என்றாவது வருத்தப்பட்டது உண்டா என நிருபர் ஒருவர் கேட்க,
 
அதற்கு லைலா என்னுடைய கேரக்டர் தான் கடைசியில் ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட்டாக இருக்கும். படத்திற்கே என்னுடைய கேரக்டர் தான் ட்விஸ்ட்டாக அமைந்திருக்கும். அதனால் என்னுடைய கேரக்டர் தான் பெட்டர் என நான் நினைத்தேன் .அதை கொடுத்த அமீர் சாருக்கும் என்னுடைய நன்றி என எப்போதும் போல அழகிய சிரிப்புடன் அந்த இடத்தை விட்டுச் சென்றார் லைலா.

