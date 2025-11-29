முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சினிமாவில் 8 மணிநேர வேலை…. தீபிகா படுகோன் கருத்துக்கு கீர்த்தி சுரேஷ் ஆதரவு!

கீர்த்தி சுரேஷ்

vinoth

, சனி, 29 நவம்பர் 2025 (09:35 IST)
தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான கீர்த்தி சுரேஷ் மலையாள சினிமாவில் தனது திரை வாழ்க்கையை தொடங்கினாலும் இப்போது இந்தி சினிமா வரை உயர்ந்துள்ளார். அவர் முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ திரைப்படம் நேற்று தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் ரிலீஸானது. இந்த படத்தை சந்துரு இயக்கியுள்ளார்.

இந்த படத்தைப் ப்ரமோட் செய்ய கீர்த்தி சுரேஷ் சென்னை மற்றும் ஐதராபாத்தில் பத்திரிக்கையாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவரிடம் ‘சினிமாவில் 8 மணி நேர வேலை நேரம் குறித்துப் பேசிவரும் தீபிகா படுகோனின் கருத்து குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்குப் பதிலளித்த கீர்த்தி தீபிகாவின் கருத்துக்கு ஆதரவாகப் பேசியுள்ளார்.

அதில் “நான் காலை 9 முதல் மாலை 6 மற்றும் காலை 9 முதல் இரவு 2 மணி வரை என இரண்டு விதமான படப்பிடிப்பு நேரங்களிலும் நடித்துள்ளேன். 6 மணிக்கு ஷூட்டிங் முடிந்து வீட்டுக்கு வந்தால் உடல்பயிற்சி எல்லாம் செய்து தூங்க 11 மணியாகிவிடும். ஒரு நடிகையாக தூக்கம் என்பது மிகவும் முக்கியம் என நினைக்கிறேன். அதனால் நான் குறைவான வேலை நேரத்தில் பணியாற்றவே விரும்புகிறேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.
 

