பிரபாஸின் ஸ்பிரிட் படத்தில் இணையும் பாலிவுட் நடிகை!

பிரபாஸ்

vinoth

, சனி, 29 நவம்பர் 2025 (08:33 IST)
அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குனர் சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா, ரன்பீர் கபூரைக் கதாநாயகனாக வைத்து  இயக்கிய அனிமல் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. அனிமல் படம் ஆணாதிக்கக் கருத்துகள் விதந்தோதுவதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. ஆனாலும் இந்த படம் 900 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்தது.

அடுத்து அவர் பிரபாஸின் 25 ஆவது படமான ஸ்பிரிட் என்ற படத்தை இயக்க உள்ளார். இந்த படம் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியைப் பற்றிய கதை என சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தில் தீப்தி டிம்ரி, விவேக் ஓப்ராய் ஆகியோர்களோடு கொரிய நடிகர் டான் லீயும் நடிக்கவுள்ளார்.

சமீபத்தில் இந்த படம் பூஜையோடு தொடங்கியது. இதையடுத்து தற்போது படத்தின் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வரும் நிலையில் படத்தில் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க பாலிவுட் நடிகை கஜோலிடம் இயக்குனர் சந்தீப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

