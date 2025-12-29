முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திடீரென மேனேஜரை நீக்கிய நடிகர் விஷால்.. தமிழ் திரையுலகில் பரபரப்பு..!

நடிகர் விஷால்

Mahendran

, திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (11:30 IST)
நடிகர் விஷால் தனது மேலாளர் வ.ஹரிகிருஷ்ணனை அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் அதிரடியாக நீக்கியுள்ளது திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக விஷால் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், ஹரிகிருஷ்ணனுக்கும் தனது நிறுவனங்களுக்கும் இனி எந்த தொடர்பும் இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
விஷால் பிலிம் ஃபேக்டரி, தேவி சமூக சேவை அறக்கட்டளை மற்றும் விஷால் மக்கள் நல இயக்கம் ஆகியவற்றின் செயலாளராகவும், மேலாளராகவும் பணியாற்றி வந்த ஹரிகிருஷ்ணன், இனி நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ எந்த பணியிலும் நீடிக்க மாட்டார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள், ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலக நண்பர்கள் இனி ஹரிகிருஷ்ணனைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டாம் என்றும் விஷால் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
 
நீக்கத்திற்கான சரியான காரணத்தை விஷால் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும், "கூடுதல் தகவல்கள் உரிய நேரத்தில் தெரிவிக்கப்படும்" என கூறியிருப்பது பல்வேறு யூகங்களை எழுப்பியுள்ளது. நீண்ட காலமாக விஷாலுக்கு நம்பிக்கைக்குரியவராக இருந்தவர் திடீரென நீக்கப்பட்டிருப்பது திரையுலகில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
