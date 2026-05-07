அரசியலுக்கான அஸ்திவாரத்தை போட்டு வருகிறேன்!. 15 வருடங்களுக்கு முன்பே சொன்ன விஜய்!...

Publish Date: Thu, 07 May 2026 (16:27 IST) Updated Date: Thu, 07 May 2026 (16:31 IST)
நாளைய தீர்ப்பு திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் விஜய். அதன்பின் தொடர்ந்த் பல படங்களிலும் நடித்து ஒரு கடத்தில் முன்னணி நடிகராக மாறினார். அவருக்கென ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டம் உருவானது. ஒருகட்டத்தில் ரஜினியை விட அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகராக விஜய் மாறினார்.

விஜய்க்கு அரசியலுக்கு வரவேண்டும் என்கிற ஆசை 2 வருடங்களுக்கு முன் வந்தது அல்ல. 25 வருடங்களுக்கு முன்பே வந்தது என அவருடன் நெருங்கி பழகியவர்கள் சொல்கிறார்கள். அவரின் நண்பர் நடிகர் தாமு இதை பல பேட்டிகளிலும் சொல்லியிருக்கிறார். பல வருடங்களுக்கு முன்பே தனது ரசிகர் மன்றங்களை விஜய் மக்கள் இயக்கமாக மாற்றினார் விஜய்.

2 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார். தற்போது நடந்து முடிந்துள்ள சட்டசபை தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. அடுத்து அவர் முதல்வராகும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், ஆட்சியமைக்க இன்னும் 5 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு விஜய்க்கு தேவைப்படுகிறது.

இந்நிலையில்தான், 2011ம் வருடம் வார இதழ் ஒன்றுக்கு விஜய் கொடுத்த பேட்டி தற்போது வைரலாகி வருகிறது. நடிகராக வேண்டும் என ஆசைப்பட்டேன். நான் நினைத்ததை விட மிகப்பெரிய இடத்தில் மக்கள் என்னை அமர வைத்தார்கள். அதுபோல, இன்னொரு இடத்திலும் அதே மக்கள் என்னை அமரவைக்கும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை. யார் பேச்சையும் கேட்டு உடனடியாக நான் எதிலும் இறங்கமாட்டேன். ஆனால், அரசியலில் இறங்குவதற்கான அஸ்திவாத்தை பலமாக நான் அமைத்து வருகிறேன்’ என சொல்லியிருக்கிறார்.

