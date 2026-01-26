முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






துபாயில் வீடு வாங்கும் சிம்பு!.. விலை என்ன தெரியுமா?!...

Advertiesment
simbu

Mahendran

, திங்கள், 26 ஜனவரி 2026 (19:41 IST)
சின்ன வயதிலிருந்து சினிமாவில் நடித்து வருபவர் சிம்பு.. அதேநேரம் மற்ற நடிகர் போல இவர் தொடர்ந்து சினிமாவில் நடிக்க மாட்டார்.. நிறைய இடைவெளி விடுவார். சிம்புவுக்கென பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருந்தும் தொடர்ந்து படங்களில் அவர் நடிப்பதில்லை.. தற்போது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் அரசன் படத்தில் நடித்து வருகிறார் சிம்பு.. ஒருபக்கம் கடந்த சில வருடங்களாகவே அஜித் சென்னையில் வசிப்பதில்லை.. துபாயில்தான் இருக்கிறார்.

இந்நிலையில், துபாயில் 57 கோடி மதிப்பில் ஒரு புதிய வீட்டை சிம்பு வாங்கவுள்ளாராம். துபாய் தொழில் அதிபர் கண்ணன் ரவி இந்த வீட்டை வாங்க சிம்புவுக்கு 22 கோடி கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. கண்ணன் ரவி கோலிவுட்டில் திரைப்படங்களை தயாரித்து வரும் நிலையில்
விரைவில் இந்த வீடு சிம்புவின் கைக்கு வர இருக்கிறதாம். அனேகமாக கண்ணன் ரவியின் தயாரிப்பில் சிம்பு ஒரு படத்தின் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஏற்கனவே நடிகர் அஜித்துக்கு துபாயில் இரண்டு வீடுகள் இருக்கின்றன.. அந்த வீடுகளுக்கு அருகேதான் சிம்பு வீடு வாங்க முயற்சி செய்தாராம்.. ஆனால் அங்கு கிடைக்காததால் அங்கிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் தள்ளி ஒரு வீட்டை வாங்கி இருக்கிறாராம் சிம்பு.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரஜினி - கமல் படம் டேக் ஆப் ஆகாமல் போனது ஏன்?.. ஓப்பனாக பேசிய லோகேஷ்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos