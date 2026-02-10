முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






என் சின்ன வயசு கிரஷ் நீங்கதான்!.. நடிகையிடம் ஜொள்ளுவிட்ட சிம்பு!...

Advertiesment
simbu

BALA

, செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (14:05 IST)
சிறு வயது முதலே சினிமாவில் நடித்து வருபவர் சிம்பு. சினிமாவில் சகலகலா வல்லவனாக வலம் வந்த டி.ராஜேந்தரின் மூத்த மகன் இவர். சிறுவயதிலேயே பல ஹிட் படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். காதல் அழிவதில்லை படம் மூலம் கதாநாயகனாக நடிக்க துவங்கிய சிம்பு அதன்பின் பல இயக்குனர்களின் படங்களிலும் நடித்து முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக மாறினார்..

காதல், ஆக்சன் இரண்டு கதைகளிலும் நடித்து தனக்கென ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார். இவரின் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான தக்லைப் திரைப்படம் சரியாக போகாத நிலையில் அடுத்து ஒரு ஹிட் படத்தை கொடுத்து கொடுக்க வேண்டும் என்கிற முடிவில் இருக்கிறார். தற்போது சிம்பு வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் நடித்து வருகிறார்..

இந்நிலையில்தான், பல வருடங்களுக்கு முன்பு சிம்பு ஊடகம் ஒன்றுக்கு கொடுத்த பேட்டி தொடர்பான வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது. ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சிக்காக நடிகர் சிம்புவை நடிகை குஷ்பு பேட்டி எடுத்தார். அப்போது குஷ்புவிடம் சிம்பு ‘என்னுடைய சின்ன வயசு கிரஷ் நீங்கதான்.. உங்களுடைய வருஷம் 16 படத்தை 150 முறைக்கும் மேல் பார்த்துள்ளேன்.

வாழ்க்கையில் நான் அதிக முறை பார்த்தது உங்க படம்தான்.. உங்க போட்டோவ என் தலையணுக்கு அடியில் வைத்துக்கொண்டுதான் தினமும் தூங்குவேன்.. என் அப்பா அம்மாவே அதை பார்த்துட்டு இவன் என்ன குஷ்பு மேல இவ்வளவு பைத்தியமா இருக்கான்னு நினைச்சாங்க’ என்று அந்த வீடியோவில் பேசியிருக்கிறார் சிம்பு..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இது ஒன்றும் தியேட்டர் கிடையாது.. கார் பந்தய மைதானத்தில் ரசிகர்களை கண்டித்த அஜித்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos