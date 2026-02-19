முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அட இதெல்லாம் உருட்டா? இன்ஸ்டாவில் ஷாரா புலம்பியதெல்லாம் சும்மாவா?

Advertiesment
actor shara tamil cinema news

bala

, வியாழன், 19 பிப்ரவரி 2026 (13:09 IST)
சில தினங்களுக்கு முன் காமெடி நடிகர் ஷாரார் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு வைரலாக்கினார். அதில் அதிக ஃபாலோயர்ஸ் இருந்தால்தான் அதை வைத்தே சம்பளம் கொடுக்கிறார்கள் என்று பேசியிருந்தார். அந்த வீடியோ மிகப்பெரிய அளவில் வைரலானது. ஆனால் அது எனக்காக நான் பேசவில்லை என்று ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார் ஷாரா. இதோ அவர் பேசியது:
 
பிரதீப் ரங்கநாதனுடன் எல்ஐகே என்ற படத்தில் நடித்த முடித்து இருக்கிறேன். அந்தப் படம் முழுக்க நான் டிராவல் செய்கிறேன். சூர்யா சாரோட ஒரு படம் நடித்து முடித்து இருக்கிறேன். மீசையை முறுக்கு 2 படத்தின் ஷூட்டிங் முடித்துவிட்டு தான் வந்தேன். கார்த்தி சாரோட ஒரு படம் நடித்துள்ளேன். டைரி பட இயக்குனருடன் ஒரு படத்தில் முக்கியமான ரோலில் நடித்துள்ளேன். 
 
இப்பொழுது இரண்டு படங்களில் லீடு ரோலில் நடிக்க கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்காக ஹீரோ ரேஞ்சுக்கு கிடையாது. அந்த படம் முழுக்க டிராவல் பண்ணுவது மாதிரியான கேரக்டர். ரொம்ப பிசியாக போய்க்கொண்டிருக்கிறேன். நிறைய சம்பாதிக்கிறேன். நல்லா காசு வருது. சிட்டியில் இருக்கிற சவுண்ட் எதுவும் பிடிக்காமல் ஓஎம்ஆரில் சில்லா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன்.
 
காலையில் மூன்று மணிக்கு எழுந்து நடைபயிற்சி மேற்கொள்கிறேன். 4 மணிக்கு சைக்கிளிங் போகிறேன். உடல் நலம் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது. யோகா செய்கிறேன். சிகரெட்டை விட்டு விட்டேன். வெறும் வெஜிடேரியனாகத்தான் இருக்கிறேன். பாஸிட்டிவாக இருக்கிறேன். நான் என்ன வீடியோ போட்டேன் என்றால் அந்த வீடியோவை நீங்கள் உற்றுப் பார்த்தால் தெரியும்.
 
இப்பலாம் instagramல் ஃபாலோயர்ஸ்களை பார்த்து தான் சம்பளமே பேசுகிறார்கள். அது எனக்கு பேசுகிறார்கள் என்று நான் சொல்லவே இல்லை. நிறைய பசங்க செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் வந்தால் பாலோயர்ஸ் எவ்வளவு? என அவர்களுக்குத்தான் அப்படி நடக்கிறது. நான் எனக்கு என்று சொல்லவே இல்லை. இதைத்தான் நான் சொல்லி இருந்தேன்.
 
 அதற்குள் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. சம்பளம் கொடுக்கவில்லை என்றெல்லாம் பத்திரிகைகளில் செய்திகள் வந்துவிட்டது. ஆனால் நான் நன்றாக இருக்கிறேன் என ஷாரா ஒரு பேட்டியில் பேசியுள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மீண்டும் அமீர் இயக்கத்தில் சூர்யாவா? சந்திப்பில் இப்படியொரு மேஜிக் நடந்துச்சா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos