டேய்.. அவரை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது!.. விஜய் பற்றிய ஷ்யாம் கொடுத்த பேட்டி...

Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (12:07 IST)
Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (12:10 IST)
நடிகர் விஜய் எப்போது அரசியல் கட்சி துவங்கினாரோ அப்போது முதலே அவர் கடுமையான விமர்சனங்களையும் சந்தித்து வருகிறார். துவக்கத்தில் விஜய் மக்களை சந்திக்க வருவதில்லை.. பனையூர் பண்ணையார் போல பனையூரில் இருந்தே அரசியல் செய்கிறார் என்று அவரை பலரும் கிண்டலடித்தனர்.விஜய்க்கு அரசியல் பேசத் தெரியாது.. விஜய் திமுகவை மட்டுமே பேசுகிறார்.. அதிமுக, பாஜகவை பற்றி பேசுவதற்கு அவருக்கு தைரியம் இல்லை என சொன்னார்கள்.. மேலும் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திக்கவே பயப்படுகிறார்..
நடிகர் என்கிற கவர்ச்சியை பயன்படுத்தி நேரடியாக முதல்வராக ஆசைப்படுகிறார்.. மக்களுடன் மக்களாக நிற்கவில்லை என்று பலரும் அவர் மீது விமர்சனம் வைத்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில், விஜய்க்கு மிகவும் நெருக்கமானவரும், நடிகருமான ஷாம் ஊடகம் ஒன்றில் பேசியபோது ‘யார் யாரோ விஜய் சாருக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்குறத பாத்தா எனக்கு காமெடியா இருக்கு.. டேய் உங்களுக்கு தெரியாது அவரை பத்தி.. விஜய் அண்ணா முன்னாடி ஒருத்தர் நிற்க முடியாது..
நாளைய தீர்ப்பு படத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் அவர் எவ்வளவு பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருப்பார்.. எவ்வளவு பேரை பார்த்திருப்பார்.. எவ்வளவு பேரை ஹெண்டில் பண்ணியிருப்பாரு.. எவ்வளவு மன தைரியம் இருந்தா சினிமாவை விட்டுட்டு அரசியல் போறேன்னு சொல்லியிருப்பாரு.. இதையெல்லாம் யோசிக்காம அவரை பத்தி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க.. அப்ப நீங்க எவ்வளவு மோசமான ஆளு’ என பேசியிருக்கிறார்..